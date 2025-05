El rescate de Air Europa atrae cada vez más las miradas de la UCO. Los investigadores judiciales analizan un periodo que abarca desde la concesión de una línea de crédito previa de 141 millones a la aerolínea por medio del ICO de Nadia Calviño, hasta las negociaciones el 16 de julio con el "nº 1" -Pedro Sánchez- antes de que ni siquiera se hubiera solicitado el rescate, hasta la ampliación del dinero planteado -que pasó de 435 millones a 475 millones de euros-, hasta todos los contactos de la SEPI de María Jesús Montero -por medio de Bartolomé Lora-, o los del secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, con la trama y, por supuesto, las visitas de Begoña Gómez a la sede de la empresa para ver al CEO, Javier Hidalgo, en pleno rescate.

Y una frase ha reforzado las sospechas de la UCO sobre lo ocurrido. Una frase de Koldo a Aldama en la que le dijo: "Pero da igual tú sabes lo que piensa él y cómo lo necesitan". La frase se refería a Hidalgo y el "cómo lo necesitan" ha despertado todas las alarmas.

"El día 15 de octubre de 2020 Aldama afirmó a la secretaría de Hidalgo que "Ayer conseguí que el consejo se moviera del 23 al 20 para que luego pase a Consejo de Ministros pero está siendo un infierno y la verdad la gente de la compañía incluido JH no ayudan mucho es como si todo el mundo hubiera tirado la toalla alucino", dijo Víctor de Aldama.

JH es, por supuesto, Javier Hidalgo. "A tenor de lo anterior, Aldama habría promovido un cambio en la fecha de la reunión de un consejo, antes de que el Consejo de Ministros adoptará una decisión", señala la UCO. A ese nivel llegaba la coordinación entre el Gobierno y la compañía.

Los mensajes

"Cabe reseñar que se ha observado, a través de varios mensajes de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, que Koldo y Aldama continuaron involucrados en este asunto, hasta que finalmente, el 3 de noviembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el rescate de Air Europa", destaca la unidad de la Guardia Civil.

"Unos días más tarde, a fecha 26 de octubre de 2020, Koldo informó a Aldama de que "(...) mañana está la aprobación en el consejo así lo han hablado Hacienda y Transporte para que lo sepas", destaca la UCO. "Sin embargo, a las 18:33 horas, y se entiende que tras una conversación previa entre Koldo y Aldama, el primero le comunicó al segundo que "me dice que eso no puede ser", en relación con una propuesta en las condiciones del rescate que habría sido formulada por Air Europa", añade el informe judicial. Traducido: la negociación habría llegado a tal punto que habría sido la propia compañía la que habría indicado las condiciones.

La frase

El informe prosigue: "Esta negativa no causó extrañeza en Aldama, quien replicó ‘ya que novedad pues eso quieren poner y eso Ramiro no lo va a firmar’". Habida cuenta de un posible desacuerdo entre la Administración Pública y Air Europa, Koldo le anunció a Aldama que "le dije que le vas a llamar tú que estás con éste". Seguidamente, Aldama le respondió que no se encontraba con Hidalgo, lo que generó que Koldo le indicara "Pero da igual tú sabes lo que piensa él y cómo lo necesitan".

La frase es toda una bomba. ¿En qué y por qué necesitaban a Hidalgo? ¿Y quiénes lo necesitaban? ¿Sólo Ábalos? Porque la frase es en plural y afectaría a más de un cargo.

"En relación con esta vicisitud, ese mismo día Aldama comunicó a Koldo que "Tranquilo he pedido una nota y ahora te la mando para que mañana en el consejo rector del fondo se apoye a la compañía con ese punto y listo el resto ya está". Una hora y media más tarde, Aldama hizo llegar a Koldo ese documento que desarrollaba "Problemas sobre la consideración del Apoyo Financiero Público Temporal como deuda subordinada respecto del préstamo sindicado avalado por el ICO" 253, y que de acuerdo con su conversación, habría sido trasladado a Ábalos".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.