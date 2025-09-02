El Pazo de Meirás y las islas de San Simón serán Lugares de Memoria Democrática

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la incoación del expediente para declarar Lugar de Memoria Democrática el Pazo de Meirás, en La Coruña. Mañana miércoles se hará efectiva la misma declaración para las islas de San Simón y San Antón, situadas en la ría de Vigo, en la provincia de Pontevedra.

El Pazo de Meirás, situado en el municipio coruñés de Sada, fue construido por la escritora gallega Emilia Pardo Bazán y, entre 1938 y 1975, funcionó como residencia estival de la Jefatura del Estado. El BOE lo describe como "símbolo referencial de la dictadura franquista, centro de poder y al mismo tiempo expresión de la rapiña de su nuevo propietario".

Según detalla la publicación oficial, durante el proceso de acondicionamiento del inmueble se ampliaron los terrenos mediante prácticas represivas y coactivas, lo que supuso el despojo de los legítimos propietarios de las fincas colindantes.

Tras un proceso judicial, un juzgado de La Coruña declaró nula la donación del Pazo a la familia Franco y determinó que el inmueble pertenecía al Estado. La sentencia se cumplió en diciembre de 2020, cuando el edificio pasó a formar parte del patrimonio público. Desde entonces, el Pazo ha quedado bajo gestión estatal.

Las islas de San Simón y San Antón

Las islas de San Simón y San Antón, situadas en la ría de Vigo, fueron utilizadas como prisión por los sublevados contra la II República y en los primeros años de la dictadura franquista.

Desde octubre de 1936, la isla de San Simón se convirtió en colonia penitenciaria. Allí fueron recluidos miles de presos republicanos, inicialmente procedentes de Galicia y más tarde de otras regiones de España, en especial de Asturias.

Por este espacio pasaron más de 5.600 personas encarceladas, aunque nunca coincidieron más de 2.000 al mismo tiempo. En enero de 1943 ingresó el recluso número 5.616, poco antes de que se cerrara la prisión.

El Gobierno señala que se han contabilizado más de 517 muertes dentro del recinto, a las que se suman ejecuciones extrajudiciales y fusilamientos conocidos como "paseos".