El delirio del comunista Enrique Santiago: ve a Netanyahu "capaz de organizar un ataque" a España

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha protagonizado este martes un nuevo delirio al asegurar que ve al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, "capaz de organizar un ataque" contra España. En rueda de prensa en la Cámara Baja, el socio de Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz ha exigido al Ejecutivo que tome "medidas convenientes" porque, a su juicio, se enfrenta a un "genocida que no tiene límites" y que es un peligro "para la paz y la seguridad mundial".
Cuestionado sobre si realmente teme una agresión, el diputado de Sumar ha insistido en que sí y ha especulado con que hay "muchas formas de atacar", como ciberataques o acciones en la parcela económica. Para sustentar su rocambolesca teoría, ha recordado los bombardeos del Ejército hebreo en países de su entorno como Líbano, Yemen, Irán o incluso sobre un "aliado" como Qatar. "¿Cómo iba a pensar Qatar (...) que iban a bombardear su territorio?", ha llegado a preguntarse.
La ofensiva del dirigente comunista no se ha quedado ahí. Santiago ha aprovechado para llamar a la sociedad civil a secundar las protestas propalestinas en La Vuelta para boicotear la participación del equipo Israel-Premier Tech. Ha exigido su expulsión, como se hizo con Rusia, acusando a la UCI de un "doble rasero vergonzoso" y tildando al equipo de ser un "aparato propagandístico" de Netanyahu, una politización del deporte que también extiende al festival de Eurovisión, como ya apuntó el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.
Finalmente, en línea con su campaña antiisraelí, el portavoz de IU ha anunciado el registro de una proposición no de ley para instar al Gobierno a vetar en la contratación pública a empresas que, directa o indirectamente, contribuyan a lo que él denomina la "ocupación ilegal de territorios palestinos". Una medida que ha justificado amparándose en resoluciones de la ONU y la Corte Internacional de Justicia.