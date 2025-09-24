Junts prepara el terreno para una eventual ruptura con Sánchez tras fracasar el traspaso de la inmigración

La negativa del Congreso al traspaso de las competencias en inmigración y fronteras a la Generalidad de Cataluña podría convertirse en uno de los actos terminales de la legislatura si continúa la escalada de críticas, reproches y descalificaciones entre quienes se aliaron hace dos años para investir a Pedro Sánchez.

En Junts se encarga de tensar la cuerda la portavoz en la cámara baja, Míriam Nogueras, que ha adoptado el discurso duro contra la inmigración de Aliança Catalana, el partido de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols. Encuestas como la publicada el pasado domingo en La Vanguardia (que pronostica que Junts perderá 14 diputados y que Aliança Catalana pasará de 2 a 19) han desatado los nervios en el partido del prófugo Carles Puigdemont. Al tiempo, acusan a Pedro Sánchez de incumplir en áreas como la aplicación de la amnistía, la oficialidad del catalán en la Unión Europea y ahora con el frustrado traspaso de la inmigración.

Tras la votación en el Congreso, Puigdemont parece dispuesto a pasar de las palabras a los hechos, lo que explica el endurecimiento del tono y los mensajes de su portavoz en el Congreso. Nogueras realizó un discurso este martes que fue tachado de "racista" por ERC y confirmó las sospechas de Podemos, partido que anunció ya hace semanas que votaría en contra del traspaso de las competencias por el carácter "racista" y "ultraderechista" que atribuye a Junts.

Ante esas descalificaciones, Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en Madrid, salió al paso para defender el traspaso, aunque no se ahorró ataques contra Nogueras. Ha tachado su discurso de "miserable" y le ha pedido "que deje de hacer daño a Cataluña".

Nogueras replica con una invitación a Rufián a que baje a la calle y con el reproche de que no lo hace porque se dedica al "servilismo" con la izquierda, ya sea de Sumar, Podemos o el PSOE. Pero amplía el arco de sus ataques. Primero, acusa al PSOE de no haber hecho nada para convencer a Podemos y después reprocha al presidente de la Generalidad, Salvador Illa, y a su consejera de Interior, Núria Parlon, de "ponerse de perfil" ante el "desbordamiento demográfico", eufemismo con el que evita términos como el de "invasión" que es de uso corriente en el partido de Orriols.

"Que bajen a la calle"

"A los que nos llaman racistas les recomiendo que bajen a la calle y escuchen a la gente", ha asegurado Nogueras en la emisora oficial de la Generalidad, Catalunya Ràdio. También ha pasado por TV3 con el mismo discurso: "Uno de cada cuatro inmigrantes que llegan al Estado español (ella nunca habla de España) se instalan en Cataluña". Con ese argumento exigen las competencias en inmigración que la izquierda les habría arrebatado con su negativa parlamentaria.

En medio de esta bronca a múltiples bandas, Pablo Iglesias ha sido cortado en TV3 cuando decía que "ya basta de aguantar la mierda de Junts y del pujolismo" en respuesta a las críticas ("violencia" según el dirigente podemita) que está recibiendo en Cataluña por el voto en contra de los cuatro diputados de Podemos.

En Pablo Iglesias ha perdut tant els papers en directe a TV3, amb insults i un to tabernari lamentable contra Junts, que l’Ariadna Oltra s’ha vist obligada a tallar-li la connexió. Podemos ha perdut el nord, per això va camí de l’extinció. pic.twitter.com/qEFc3VmrK2 — Aleix Clarió 🎏🐉 (@aleixclario) September 24, 2025

La intención del Gobierno sería la de ceder las competencias a la Generalidad por la vía del decreto, pero en Junts no ven claro el procedimiento y elevan el grado de la amenaza de ruptura. Aquel "este otoño a lo mejor pasarán cosas" pronunciado por Puigdemont el pasado agosto comienza a tomar forma.

Las negociaciones con Rodríguez Zapatero no van como en Junts desearían. Puigdemont todavía está pendiente de que la justicia europea y el Tribunal Constitucional se pronuncien sobre la malversación y casi nada de lo prometido por Sánchez (catalán e inmigración) acaba de concretarse. En Junts atribuyen además el avance de Orriols y su desgaste a una colaboración con Sánchez que califican de "estéril". Hay quien aboga por tomar distancia con el Gobierno, pero sin romper, pero la voz de quienes apuestan por el portazo se oye más.