De defensores de Puigdemont a abogados de la Hamás Sumud Flotilla

Ni la defensa legal de Carles Puigdemont ni la Global Sumud Flotilla (rebautizada por Israel como la Hamás Sumud Flotilla) se explican sin la existencia de una organización llamada "Observatorio Desca" sito en unos bajos de la calle Caspe de Barcelona. Desca por derechos económicos, sociales, culturales y desde hace un tiempo también ambientales.

De ahí salió catapultada hacia la alcaldía de Barcelona Ada Colau. De ahí es socio Gonzalo Boye, el letrado de Puigdemont, Torra, Laura Borràs, etcétera, etcétera. Y de ahí es Jaume Asens, el abogado de la Global Sumud Flotilla. También Gerardo Pisarello es de la "escudería" que ha firmado algunos de los grandes éxitos de propaganda de la extrema izquierda en España.

El "Observatorio" es una plataforma que agrupa desde sindicatos a organizaciones como la plataforma antidesahucios en la que se fogueó Colau como activista. También hay entidades que con la etiqueta de los "derechos humanos" han servido para defender a personajes como Rodrigo Lanza, el "okupa" chileno de buena familia (un almirante pinochetista era su abuelo materno) que dejó tetrapléjico al guardia urbano de Barcelona Juan José Salas y que mató a Víctor Laínez en Zaragoza.

El asesino Rodrigo Lanza

Jaume Asens fue su primer abogado en el caso del guardia urbano. El 4 de febrero de 2006 una intervención policial en el desalojo de una finca okupada acabó con el agente Salas herido de extrema gravedad por el impacto de un objeto contundente en la cabeza. Lo de Víctor Laínez en Zaragoza fue que llevaba unos tirantes con los colores de la bandera de España y Lanza, que había salido de la cárcel antes de tiempo gracias a una campaña de la izquierda barcelonesa, pensó que le miraba mal y temió que lo agrediera.

La carrera de Asens desde ese caso hasta la defensa de la flotilla antijudía de Colau ha sido fulgurante. Fue teniente de alcalde con Colau, diputado en el Congreso, actualmente eurodiputado, uno de los impulsores de la ley de amnistía, sonó para ministro tras las últimas generales y es uno de los estrategas de referencia de la extrema izquierda.

La relación con Puigdemont

Fue Asens, amigo de Toni Comín (exconsejero de Salud del gobierno golpista de Puigdemont y uno de los que todavía permanece fuera de España), quien dio el nombre de Gonzalo Boye para que se ocupara de la defensa de Puigdemont. Boye, ciudadano de origen chileno, fue condenado y encarcelado por su participación en el secuestro de Emiliano Revilla a cargo de ETA.

Borja, un histórico del PSUC

El "Observatorio" fue una idea de Jordi Borja, un histórico del PSUC, urbanista, concejal en Barcelona en los tiempos de Pasqual Maragall y fundador y presidente de dicha entidad, una plataforma de organizaciones que han monopolizado todos los casos de denuncias sobre violencia policial durante el Procés, los vinculados a los desalojos y desahucios, así como la defensa de la mayoría de los dirigentes de Junts, empezando por su líder, el aún prófugo Puigdemont.

La flotilla es otra de sus grandes producciones propagandísticas. Casi todos los componentes catalanes de las tripulaciones están vinculados a organizaciones asociadas al "Observatorio", como la "Intersindical Alternativa". Los vínculos con "Open Arms" también son estrechos. La organización que dirige Òscar Camps, es una de las más activas promotoras de la flotilla.