Bob Pop aspira a la alcaldía de Barcelona para "recuperar el espíritu de Ada Colau"

Ni Gerardo Pisarello, ni Jaume Asens, ni Carme Arcarazo, ni Ada Colau. El próximo candidato de los Comuns (versión catalana de Sumar y antes de Podemos) podría ser el bloguero, guionista y periodista, entre otras muchas cosas, Roberto Enríquez Higueras, conocido con el alias artístico de Bob Pop.

Esa ha sido la exclusiva en el programa de Àngels Barceló en la Ser, aunque dado el tono de la conversación no ha quedado claro si Bob Pop está dispuesto realmente a presentarse o todo forma parte del tono frívolo habitual en sus colaboraciones con los medios.

Bob Pop es un gran fan de Ada Colau, a quien ha teloneado en algunos mítines de campaña. Y ahora dice que como Ada Colau ya ha dicho que no se volverá a presentar "si Ada no está, ¿por qué no voy yo y me presento?" Es más, pretende "recuperar el espíritu de Ada Colau".

Un madrileño en Barcelona

También dice que está dispuesto a someterse "a todos los procesos participativos, tanto internos como externos, de la organización. Me pongo en manos de los Comuns, de las primarias y de todo".

Bob Pop nació en Madrid, pero cree que Barcelona es la mejor ciudad tanto para vivir como para hacer política: "Es una ciudad en la que se pueden hacer cosas y cambiar las cosas. No tengo nada que perder, no vivo de la política, pero quiero hacer política y hacer política desde Barcelona podría estar muy bien. Podríamos cambiar cosas y, sobre todo, que la gente viva mejor".

Preguntado por Àngels Barceló por su programa, el autor de la serie Maricón perdido, ha manifestado que "sería muy fácil, pero también me costaría muchos disgustos; quiero construir una ciudad en la que todo aquello que sea necesario no fuera un negocio".

El programa y las dudas

En la conversación con Barceló, Bob Pop ha asegurado que "quiero trabajar sobre la vivienda y sobre los recursos sociales. Pero yo aquí me estoy enfrentando a un dilema. ¿Puede uno seguir viviendo de lo suyo y entrar en política? Ya no podría colaborar contigo, por ejemplo, y perdería ese sueldo. ¿Podría seguir haciendo teatro y tele? Pues tampoco".

Uno de los problemas a los que se puede enfrentar Bob Pop es al hecho de que Colau no ha dejado claro del todo que no vaya a volver a presentarse. En las últimas elecciones quedó prácticamente emparejada con Jaume Collboni, si bien por detrás de Xavier Trias.