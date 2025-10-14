Ábalos solicita un abogado de oficio para poder declarar mañana en el Supremo

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha anunciado este martes que ha solicitado al Tribunal Supremo que designe un abogado de oficio para que le asista en su declaración como imputado en el marco de la trama Koldo prevista para mañana. Todo ello, después de que renunciara este lunes al letrado que le representaba hasta ahora por "diferencias irreconducibles".

"Dada mi voluntad de cumplir con mi comparecencia ante la Sala II del Tribunal Supremo a fin de prestar declaración mañana día 15 de octubre de 2025, y dado también que en el día de ayer he renunciado a la asistencia de quien hasta ahora ejercía la representación de mi defensa, en tanto en cuanto no designe un nuevo abogado, he tenido a bien solicitar al Tribunal Supremo un abogado de oficio para que me pueda asistir en el día de mañana", ha anunciado en la red social X.

El exministro se ha pronunciado después de que el lunes avisara al Supremo de su decisión de renunciar a su abogado, José Aníbal Álvarez, dos días antes de declarar como investigado en la causa sobre el cobro de presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Según ha precisado, ha roto relaciones con el letrado al considerar que mantienen "diferencias irreconducibles".

En el documento, precisó que las diferencias con su abogado, "lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante". Por ello, el diputado entendía que se hacía "inviable el mantenimiento de la asistencia letrada, pues se ha producido un deterioro irreversible de lo que debiera ser una relación basada en la confianza".

Ábalos incidió en que la consecuencia de dichas diferencias es que, "tras distintos episodios de desacuerdo, acompañado del ambiente generado en el contexto de los medios de comunicación", la relación con su abogado se ha visto "interrumpida" hasta el punto de que él, en calidad de investigado, ha tenido que "preparar" su declaración —prevista para este miércoles— por sí mismo.

