Suma y sigue. Las concesiones de Pedro Sánchez hacia los partidos separatistas no tienen límite, y así las cosas, solo queda por ver hasta dónde es capaz de llegar el presidente del Gobierno en su afán por mantener el poder. Bajo esta premisa, y en plena incertidumbre por la última amenaza de Junts de romper con el Gobierno, el PNV ha elevado el tono y ha lanzado su propia amenaza a La Moncloa. El presidente de esta formación, Aitor Esteban, ha advertido de que sería "muy grave" que el Ejecutivo de Sánchez no cumpla antes de final de año su compromiso de transferir las competencias pendientes del Estatuto de Guernica, cuando se cumplen ya 46 años de su aprobación. No es la primera vez que los nacionalistas le sacan este compromiso al PSOE.

El mensaje llega además en un momento político delicado (¿cuando no?) para el Gobierno central pendiente del equilibrio parlamentario y con las relaciones con los socios de investidura marcadas por la tensión. Mientras Junts amenaza con retirar su apoyo si no hay avances en la agenda catalana, el PNV recuerda que también hay compromisos históricos sin cumplir con el País Vasco.

Negociaciones lentas y horizonte incierto

Esteban ha lanzado el mensaje durante una reunión de la Ejecutiva del PNV celebrada en Hélette, en el País Vasco francés, junto a candidatos y afiliados de cara a las elecciones municipales francesas del próximo marzo. En ese contexto, el dirigente vasco insistió en que "ya es hora de cumplir el Estatuto de Gernika", denunciando que "todavía hay competencias en manos del Estado español a pesar de lo que dice la ley". "El Gobierno Vasco ha hecho su trabajo y ha presentado los informes sobre las competencias que faltan. Ahora es hora de que el Gobierno español dé una respuesta; Sánchez cumpla su palabra y se comprometa a que esas competencias pasen a sus legítimos dueños", subrayó. También, a través de la red social X, el lehendakari Imanol Pradales ha hecho referencia a la necesidad de renovar el pacto con Sánchez.

Gaur beteko dira 46 urte Gernikako Estatutua onartu zela. 46 urte geroago, Estatutua bere osotasunean bete gabe dago. Bizi dugun une historikoan, gure Itun politikoa berritzeko garaia da. Artikulua irakurtzera gonbidatzen zaituztethttps://t.co/95OR4VHrnt — Imanol Pradales (@Imanol_Pradales) October 25, 2025

El (imposible) equilibrio de Sánchez entre socios separatistas

Preguntado por la estabilidad del Gobierno, Esteban se mostró prudente, aunque no ocultó su preocupación por la fragilidad de la mayoría parlamentaria. "Podemos supuestamente estaba en la mayoría de investidura pero sistemáticamente niega el voto, y ahora no se sabe qué pasará con Junts", señaló. La amenaza de ruptura del partido de Carles Puigdemont ha reactivado la sensación de vértigo en el entorno socialista, que intenta salvar semana a semana las votaciones en el Congreso. En este contexto, las palabras de Esteban suenan a una advertencia firme que buscan recordar que el apoyo jeltzale tampoco está garantizado si el Gobierno no da pasos concretos en materia de autogobierno.

Finalmente, ha asegurado que si Sánchez decide adelantar las elecciones, "no será porque le obliguen los demás partidos, sino porque demoscópicamente vea que la situación es insostenible y le convenga". Y aunque evita pronosticar el desenlace, deja claro que el descontento vasco se suma a las presiones catalanas, en un tablero cada vez más inestable. "No sé qué va a pasar con la decisión de Junts, pero eso no implica que la caída del Gobierno vaya ser mañana por la mañana", ha concluido. Que sea, pensará Esteban, cuando el tractor de Sánchez no dé más de sí.