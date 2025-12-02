La agresión a un policía en Alicante deja al descubierto que uno de cada cuatro agentes patrulla sin chaleco individual

Un agente de la Policía Nacional sufrió el pasado viernes una violenta agresión en la estación del AVE de Alicante. Un hombre que se encontraba visiblemente alterado propinó un fuerte golpe al agente, que tuvo que ser atendido tras su intervención. Lo llamativo es que el hombre tenía en su poder un cuchillo y un cúter que no llegó a utilizar durante su agresión al agente, pero que podían haber hecho que el suceso acabase en tragedia al carecer el policía de chaleco antibalas y anticorte.

Un hecho que ha sacado a la luz la situación en la que se encuentran muchos de los agentes de la Policía Nacional que patrullan las calles de esta provincia. Según datos del sindicato Justicia Policial (JUPOL), uno de los mayoritarios del cuerpo, casi uno de cada cuatro agentes que patrullan en Alicante lo hacen sin un chaleco de protección individual. Dicen que son más de 600 de los 2.200 que trabajan en la provincia.

El sindicato ha recordado en las últimas horas que el año pasado -datos de 2024, todavía no hay datos totales de 2025- se registraron más de 17.000 ataques a efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, una cifra que evidencia el riesgo creciente al que se enfrentan cuando salen a patrullar las calles o realizan sus intervenciones. "Sin chalecos individuales los agentes actúan desprotegidos ante delincuentes cada vez más violentos", han denunciado desde el sindicato.

El sindicato ha criticado que el Ministerio del Interior mantiene un sistema de chalecos colectivos, compartidos y en muchos casos deteriorados, lo que consideran una "negligencia" que pone vidas en peligro. Han asegurado que el Gobierno se ha limitado a hacer promesas incumplidas mientras los agentes trabajan en condiciones precarias, por lo que han insistido en "la urgencia de un cambio inmediato" en la gestión de los chalecos antibalas y anticorte.

La denuncia de JUPOL se produce sólo un día después de que haya convocado una concentración contra Fernando Grande-Marlaska en Valencia tras el fallecimiento de un agente que pasó más de una decena de días en coma tras sufrir una salvaje agresión. El policía trató de evitar un robo y uno de los delincuentes le propinó un violento golpe con una piedra en la cabeza del que no se pudo recuperar.