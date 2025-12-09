La Policía Nacional lanza un contrato de 1,5 millones para dar una nueva uniformidad a la UIP

La Policía Nacional está buscando una nueva uniformidad para los agentes que forman parte de las Unidades de Intervención Policial (UIP), conocidas popularmente como antidisturbios, que no sólo tienen encomendaba la labor de garantizar el orden público y la seguridad en los centros urbanos, sino que también realizan otras misiones como la protección de altas personalidades del Estado.

Es por ello que la División Económica y Técnica de la Policía, a través del Servicio de Vestuario, ha lanzado un concurso público para el suministro de "una uniformidad de nuevo desarrollo", que estará compuesta "por un conjunto de dos piezas y una camiseta técnica", y que, según se explica en la licitación, "se empezará a implementar con los nuevos alumnos que realicen el curso de la especialidad".

El montante económico para sacar adelante el concurso asciende a 1,28 millones de euros (1,54 millones con el IVA incluido) y está dividido en dos lotes. En el primer lote, el de mayor cuantía (1,23 millones sin impuestos) está destinado para la uniformidad en sí de esta unidad policial, mientras que el segundo lote, de mucha menor cuantía (50.000 euros sin impuestos) está destinado para las gorras tipo baseball que completarán la misma.

La Policía exige a las empresas la presentación de unas muestras generales, que deberán ser de una tonalidad azul similar a la actual. Para el primer lote, se piden dos camisolas UIP ignífugas en tallas XS y M con el hilo de confección en color verde y una en talla M con el hilo de confección a tono con el tejido principal. En el caso de los pantalones, que también deben ser ignífugos, se exige una talla 36R y una 42A con el hilo de confección color verde, además de otra 42A con el hilo de confección a tono con el tejido principal.

Para completar las muestras del primer lote, se deberá presentar también camisetas técnicas en talla XS y M con el hilo de confección en color verde, además de una talla M con el hilo de confección a tono con el tejido principal. Para el lote 2, se deberán entregar cuatro gorras tipo baseball ignífugas en talla M, con el hilo de confección en color verde, con la simbología de las escalas Superior, Ejecutiva, Subinspección y Básica.

En los anexos técnicos del concurso, se especifica cómo deben ser las camisolas, las camisetas técnicas y los pantalones, especificando en cada caso la calidad mínima que deben tener las prendas, su color (azul Policía Nacional), su masa laminar, su composición, su resistencia a la formación de pilling (bolitas), su resistencia a la abrasión, la solidez del color o qué emblemas deben aparecer en la nueva uniformidad y en qué lugar deben estar ubicados.

La Policía Nacional aporta en estos anexos técnicos también el diseño orientativo que debe tener la nueva uniformidad de las Unidades de Intervención Policial (UIP).

Diseño orientativo de la nueva camisola de la UIP

Diseño orientativo nueva camisola UIP.

Diseño orientativo del nuevo pantalón de la UIP.

Diseño orientativo nuevos pantalones UIP

Diseño orientativo de la nueva camiseta técnica de la UIP.

Diseño orientativo nueva camiseta técnica UIP

Diseño orientativo de la nueva gorra de la UIP.

Diseño orientativo nueva gorra UIP

La División Económica y Técnica de la Policía explica que las propuestas serán evaluadas por sus expertos en función de los siguientes criterios. Se repartirán entre 0 y 15 puntos en función de las características de diseño y confección. Entre 0 y 35 puntos en según las características ergonómicas de las prendas. Entre 0 y 30 puntos en virtud de la calidad técnica. Y entre 0 y 20 puntos en función de la propuesta económica.

Se da la circunstancia de que el cuerpo policial ha lanzado este contrato sólo unos días después de que se resolviera otro destinado a dotar a una nueva pistola a los agentes del cuerpo. En ese concurso ganó la pistola más barata y la peor valorada en las pruebas técnicas que realizaron los especialistas de la sección de Armamento y Tiro de la Policía: la Springfield Armony Echelon 4.0 FC MS.