El 25.508 ha resultado agraciado con el segundo cuarto premio de los dos que se reparten en el sorteo. El cuarto premio supone 20.000 euros por décimo. Dicho de otro modo, por cada euro que se haya jugado, se pueden obtener 1.000 euros.
El número 94.273 ha resultado agraciado con el sexto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.
El número 61.366 ha resultado agraciado con el quinto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.
El número 25.412 ha resultado agraciado con el cuarto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.
El número 77.715 ha resultado agraciado con el tercero de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.
Este número, aunque muy repartido, ha recaído sobre todo en Aranda de Duero (Burgos) y Zaragoza, con 60 series cada una, pero también ha dejado un buen pellizco en Elda (Alicante), con 38 series, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), con 13; Fisterra (A Coruña), con 8,4; y Villanueva de la Serena (Badajoz), con 5.
En menor medida, el número se encuentra en otras administraciones de Madrid, Navarra, Badajoz, Guadalajara, Baleares, Palencia, Cáceres, Alicante, Guipúzcoa, Murcia, Valencia, Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Vizcaya, Cádiz, Huelva, Huesca, Jaén, Las Palmas, Lugo, Málaga, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.
El número 79.432, agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 4.000.000 euros a la serie, ha repartido 64 millones de euros en el barrio de La Elipa del distrito de Ciudad Lineal de la capital.
El número se ha cantado a las 10.44 horas en el cuarto alambre de la cuarta tabla. En concreto, se han vendido dieciséis series del primer premio en la administración ubicada en el número 8 de la calle Ricardo Ortiz, cruzando el puente de Ventas.
También en Madrid se ha descorchado el champán en una administración "de toda la vida del barrio", la del número 10 de la calle Barquillo, que ha vendido íntegro el Segundo Premio, el 70.048. Han vendido un total de 247,5 millones de euros en 198 series.
El número 90.693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie. El número ha caído en Pontevedra, Almería, Badajoz, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, A Coruña, Granada, Málaga, Murcia, Salamanca, Cádiz, Córdoba, Cuenca, Huelva, Baleares, Lugo, Madrid, Navarra, Valencia, Albacete, Alicante, Álava, Asturias, Barcelona, Vizcaya, Cáceres, Ciudad Real, Gerona, Granada, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora.
Especialmente, este número ha ido a parar a Santa Fe (Santa Cruz de Tenerife), con 50 series; Igorre (Vizcaya) con 48,3; y Alicante y A Coruña, con 20 series cada una.
El número 90.693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie.
El número 77.715 ha resultado agraciado con el tercero de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.
El número 79.432 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie. El premio grande de este año va para La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, en León, y a la administración 246 de la calle Ricardo Ortiz de Madrid.
El número fue cantado a las 10.44 horas en el cuarta alambre de la cuarta tabla. Los niños Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores han cantado número y premio y Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo, extraído las bolas.
El número 79.432 ha resultado agraciado con el ‘Gordo’, el primer premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie.
El número 60.649 ha resultado agraciado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.
El número 23.112 ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.
Cada madrileño ha gastado una media de 79,29 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, un 0,09% menos con respecto al año pasado, frente a los 72,36 euros de media a nivel nacional, según la cifra de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).
Dicha cantidad es una estimación pues el dato será definitivo una vez que se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña de este tradicional sorteo.
De este modo, los más de 79 euros de gasto por persona corresponden a las estimaciones de venta que hace LAE a la hora de enviar los boletos a las administraciones de lotería, aunque más tarde siempre hay una proporción de décimos que se quedan sin vender.
El número 78.477 ha resultado agraciado con el primero de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie. Este premio ha recaído en administraciones de un total de nueve provincias: Jaén, Madrid, Barcelona, Burgos, Vizcaya, Gerona, Segovia, Toledo y Valencia.
El 78.477 ha resultado agraciado con un cuarto premio de los dos que se reparten en el sorteo. El cuarto premio supone 20.000 euros por décimo. Dicho de otro modo, por cada euro que se haya jugado, se pueden obtener 1.000 euros.
El número 70.048, el segundo premio dotado con 1.250.000 euros a la serie, ha caído íntegramente en la calle Barquillo de Madrid, repartiendo allí un total de 247,5 millones de euros. En concreto, se ha vendido 198 series en la administración ubicada en el número 10 de la calle Barquillo.
El número 70.048 ha resultado agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 1.250.000 euros a la serie.
El número fue cantado a las 09.21 horas horas en el sexto alambre de la primera tabla.
El Sorteo Extraordinario de la lotería de Navidad repartirá este 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios que se podrán cobrar desde la misma tarde del sorteo cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos y hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro de los caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.
Así lo recuerda Loterías y Apuestas del Estado (LAE), que destaca que, "aunque parezca evidente", para cobrar el premio es "imprescindible" presentar el décimo o resguardo agraciado.
Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum.
Por otro lado, cuando los premios acumulen un importe igual o superior a 2.000 euros, se cobrarán en las entidades financieras autorizadas (BBVA y CaixaBank).
Los niño de San Ildefonso ya han comenzado a cantar los números con la ilusión de dar el ‘Gordo’ de este Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025.
Cada español habrá gastado este año 2025 una media de 76,08 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebrará este 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, frente a los 73,84 euros del año anterior, según la cifra de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).
Dicha cantidad es una estimación pues el dato será definitivo una vez que se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña de este tradicional sorteo.
De este modo, los más de 76 euros de gasto por persona corresponden a las estimaciones de venta que hace LAE a la hora de enviar los boletos a las administraciones de lotería, aunque más tarde siempre hay una proporción de décimos que se quedan sin vender.
Los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad iguales o inferiores a 40.000 euros están exentos de tributación, mientras que los que excedan dicha cantidad deberán tributar, según recuerda la Agencia Tributaria.
La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, somete a tributación, a través de un gravamen especial, entre otros, los premios pagados correspondientes a las loterías y apuestas organizadas por Loterías y Apuestas del Estado (LAE).
Madrid es la región de España que mayor número de veces ha recibido la visita del 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, con 84 ocasiones, un premio que en 2024 fue a parar íntegro a Logroño (La Rioja) donde ha caído cuatro veces en dos siglos.
Un año más, el ranking de los lugares más afortunados lo sigue liderando la ciudad de Madrid, donde el 'Gordo' ha recaído un total de 84 ocasiones en los más de 200 años de historia del tradicional sorteo, la última de ellas en 2023. Hasta entonces, el primer premio había ido a parar a la capital ocho años consecutivos (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023). La primera vez que fue agraciada fue en 1816.
Según datos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), recogidos por Europa Press, la segunda ciudad de España con mayor fortuna vuelve a ser Barcelona, ya que en la ciudad condal han caído un total de 44 'Gordos' desde el año 1817. En la capital catalana también cayó el premio en 2022 y 2023.
El Teatro Real de Madrid ha abierto sus puertas este lunes 22 de diciembre a las 7.00 horas para permitir la entrada a los medios de comunicación que darán cobertura informativa al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, a las niñas y niños de San Ildefonso que cantarán los números de la suerte y al personal que va a intervenir en la celebración del sorteo a partir de las 9.00 horas.
En la tarde del domingo, decenas de personas hacían cola a las puertas del coliseo madrileño, pese a las bajas temperaturas de la capital, con mínimas que se han situado en el grado bajo cero, a las 6.00 horas de este lunes.
Como cada año, la fila se formaba la víspera del sorteo, encabezada por míticos personajes, fans disfrazados y adornos navideños. Según ha señalado la Policía a Europa Press, pasadas las 7.00 horas de este lunes, unas 500 personas aguardaban su turno para entrar al Teatro y poder ocupar una de las localidades en el patio de butacas. Los primeros, el 'Papa', el Obispo y la mítica Manoli.