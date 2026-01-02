La Audiencia Nacional se atasca con los políticos: más de diez casos se eternizan y seguirán abiertos en 2026

La Audiencia Nacional se encuentra atascada entre las investigaciones que siguen abiertas desde hace años y las nuevas que afectan al Partido Socialista. En total, más de diez casos mediáticos seguirán su proceso judicial en 2026; algunos de ellos se abrieron hace más de una década.

El mes de noviembre del pasado 2025 ha comenzado el juicio al clan de los Pujol, comandado por el expresidente catalán Jordi Pujol. Este juicio ha dado comienzo después de unos 13 años desde el inicio del recorrido judicial, que se dio cuando la exesposa del primogénito de los Pujol lo denunció por manejar grandes cantidades de dinero en efectivo. Jordi Pujol y su mujer, Marta Ferrusola, habrían creado una organización criminal junto a sus siete hijos para enriquecerse ilícitamente y blanquear dinero en el extranjero. Lo paradójico es que, al haberse demorado la instrucción, el líder del clan se encuentra siendo juzgado con 96 años, mientras que su mujer falleció en julio de 2024. Según la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF), los Pujol se habrían hecho con 290 millones de euros ilícitamente.

Sin embargo, se encuentran en la Audiencia Nacional otros casos que ni siquiera tienen fecha para juicio. De los más llamativos y relevantes para el panorama nacional son aquellas piezas que versan sobre el caso Púnica. Al menos, hay cuatro piezas separadas que todavía están a la espera de fecha para juicio, ya sea porque todavía no lo ha decidido la Sala de lo Penal, porque siguen en fase de instrucción o porque falta que la Fiscalía aporte el escrito de acusación. La vista oral de la pieza separada número siete comenzará el día 7 de enero del presente 2026.

En general, la operación Púnica sigue una trama de corrupción que habría sido creada por el que fuera número dos del PP de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, que todavía no ha sido juzgado. Por su parte, seis exalcaldes de diferentes pueblos de la región han sido condenados a finales del pasado año 2025. La trama habría malversado cerca de 250 millones de euros procedentes del erario público, pero numerosos han sido los excargos del PP que han sido exonerados; entre ellos, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.

Caso Lezo. Se encuentra dividido en seis piezas y afecta a un supuesto caso de corrupción habido también en la Comunidad de Madrid. En concreto, habría sido urdido por el expresidente madrileño Ignacio González en torno a la empresa pública Canal de Isabel II. Este habría otorgado una licencia de una construcción de un campo de golf donde ahora se sitúa el Parque de Canal —en el distrito de Chamberí— a una empresa vinculada a su familia. Será juzgado en septiembre de 2027.

Caso Kitchen. Será en abril cuando veamos al expresidente Mariano Rajoy acudir a la Audiencia Nacional para declarar como testigo en la operación Kitchen. Esta versa sobre una supuesta organización clandestina que se creó en el seno del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz en el año 2013 y que ha sido apodada por la izquierda como la ‘policía patriótica’. El objetivo de la misma habría sido sustraer información del extesorero popular Luis Bárcenas para que este no pudiera acusar al PP de prácticas ilegales después de ser detenido. En esta operación habría participado el comisario jubilado José Villarejo.

Trama hidrocarburos. Al respecto de nuevas causas que tendrán que ser juzgadas en la Audiencia Nacional, se encuentran en fase de instrucción las referentes a la trama hidrocarburos, en la que habría interferido el exministro socialista José Luis Ábalos presionando a diferentes organismos del Gobierno para que ofrecieran una licencia a los socios de Aldama. Una licencia que posteriormente utilizarían para defraudar a Hacienda.

Pagos en efectivo del PSOE. Además, el magistrado instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se encuentra investigando al respecto de los pagos en efectivo que hacía el Partido Socialista. Moreno está investigando todos y cada uno de los pagos que el partido habría realizado a dirigentes, cargos orgánicos, militantes e incluso simpatizantes del PSOE por el adelanto de gastos entre los años 2014 y 2024.

Operación Leire Díez. Asimismo, la Audiencia Nacional investiga en una pieza con secreto de sumario la ya bautizada como Operación Leire Díez, que investiga un supuesto entramado de la fontanera socialista junto con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el que fuera socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso.

La audiencia reconoce su atasco

A estas causas más conocidas, hay que sumarle el caso Emperador, caso Banco de Valencia, y el caso Gowex; entre tantas otras que no son conocidas mediáticamente. Fuentes de la Audiencia Nacional han reconocido a Libertad Digital que el organismo se encuentra atascado por la inmensidad de casos que tienen en estudio. Aun así, estas mismas fuentes han explicado que se han planteado cambios en la administración para que la justicia se agilice. Estas medidas pasarían por la especialización de los juzgados, con el objetivo de que los procesos de instrucción sean más ágiles.