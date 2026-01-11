Así es la cloaca del PSOE de Leire Díaz, el caso que más señala 'al 1'

Leire Díez recibía órdenes directas del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para intentar sobornar a cargos policiales y a fiscales con el objetivo de conseguir que las causas que afectan al entorno del líder socialista queden aparcadas. Al menos, así lo expresaba la propia Díez, que aseveraba ser una enviada especial de Ferraz cumpliendo órdenes de Cerdán y recibir directamente instrucciones de Sánchez.

Esas instrucciones serían las que la habrían llevado a intentar conseguir información al respecto de los investigadores que persiguen las supuestas actividades ilícitas del entorno de Sánchez. En concreto, supuestamente Díez ofreció un ascenso al fiscal Ignacio Stampa; quiso desacreditar al fiscal José Grinda; perjudicar al Teniente Coronel Antonio Balas –al frente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil—; y buscó información sensible del magistrado instructor de la causa de Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado.

En una reunión concertada teóricamente por Cerdán con el fiscal Stampa y a la que luego apareció Leire Díez en su representación, la fontanera se revelaba como la mano derecha de Cerdán. En una grabación de la reunión que realizó el fiscal y que posteriormente fue publicada por Libertad Digital, Stampa pregunta a la fontanera socialista: ¿Pero tú eres la mano derecha de Santos Cerdán? "Sí", fue su respuesta. "¿El mismo secretario de Organización PSOE?", repreguntó el fiscal. "Sí, pero soy una mano derecha que no va a aparecer nunca", zanjaba Leire Díez.

En esta reunión, Díez le ofreció a Stampa volver al caso Villarejo, según declaró el propio fiscal en sede judicial, para –según cree— que investigara las conexiones de Villarejo con el PP y la instrucción del caso avanzara más rápido con el objetivo de volcar la atención en este caso. Para ello, Díez se ofrecía a defenestrar al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. La Fiscalía Anticorrupción ha sido clave para investigar los indicios de supuesta corrupción que envuelven al entorno de Sánchez.

Días después, Stampa recibía un mensaje del empresario Luis del River, asociado a la cloaca: "Ya habían hablado con el número 1" y que "el número 1 iba a proponer qué hacer conmigo". En la conversación revelada por LD, Díez aseguraba que Sánchez había dado una orden bastante directa: "Límpiese sin límite".

Por su parte, la fontanera también intentó sobornar al fiscal Grinda, según declaró en sede judicial el propio fiscal. A cambio del soborno, le pedía material sensible de Luzón. Grinda rechazó el soborno y Díez –se entiende que a consecuencia de su rechazo— ofreció a El Español de Pedro J Ramírez un vídeo sexual en el que supuestamente aparecía Grinda.

"Necesito a Balas"

En otra reunión con un empresario, Leire Díez era escueta sobre la información que buscaba en ese momento: "Necesito a Balas". El Teniente Coronel Balas ha sido el encargado de las investigaciones de la UCO, unidad que apoya la instrucción de los casos que versan en contra de la trama Koldo, Begoña Gómez y David Sánchez.

El comandante Rubén Villalba también declaró en sede judicial que Díez lo convocó para que este le pasara información con el objetivo de "atacar" a la Guardia Civil. Entre otros temas, defendió que no había material suficiente contra la trama hidrocarburos y pidió información reservada sobre la trama Koldo.

"Me hacía referencia al 1"

Villalba también especificaba que de las reuniones que mantuvieron los dos, según Leire Díez, tenían conocimiento "los de arriba". Además, Villalba ha señalado que muchas ocasiones Díez hacía referencia a "los de arriba, otras veces a los de arriba del Gobierno, otras veces me hacía referencia al 1 del Partido a través de su secretaría, y otras veces me hacía referencia al 1, pero al 1 del Gobierno".

Para llevar a cabo todas estas prácticas, la cloaca del PSOE tenía un archivo de drive en el que compartían información. En él, se encontraban tres carpetas con un nombre destacado: el de Juan Carlos Peinado, el de Alejandro Luzón y el de Beatriz Biedma –jueza instructora del caso David Sánchez—.