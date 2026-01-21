El 'New York Times' dice que ha hallado en un arroyo una pieza clave para la investigación

En medio de los trabajos para rescatar los últimos cadáveres del accidente ferroviario en Córdoba y las investigaciones que han revelado la rotura de la vía, el New York Times ha sorprendido con una foto del bogie de un vagón, la estructura en la que están incorporadas las ruedas del tren y que permite dar estabilidad al convoy.

El diario publica la imagen de un bogie en los márgenes de un arroyo "a unos 270 metros de la vía". Señala que un fotógrafo del periódico se percató de su presencia y que no estaba "ni acordonada ni marcada por los investigadores". Cuenta que tras tomar la imagen, agentes de la Guardia Civil les contaron que la habían estado buscando y luego les precisaron que conocían su existencia pero no podían hacer comentarios sobre la investigación. Añade que Adif les confirmó que el bogie había sido localizado sin precisar cuándo.

Las pesquisas están centradas en el tramo con fracturas del lugar donde se produjo el accidente y en el vagón 6 del tren Iryo, el primero que descarriló. Agentes estuvieron analizando el convoy, "sometido a investigación por orden de la Guardia Civil", según precisó este martes el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Luego llegará el turno de los científicos.

The New York Times señala que no ha podido confirmar a qué tren pertenece el bogie encontrado, mostrando imágenes del Iryo en el que se aprecia que parte de los bogies están desprendidos. Cita a expertos señalando que la pieza puede ser clave de la investigación para precisar si elementos del Iryo fueron los detonantes del desastre. Poco después del accidente, la compañía italiana informó de que el tren era nuevo, "fabricado en 2022", y que había pasado por su última revisión el 15 de enero mientras otras voces enfatizaban que el problema estaría en la infraestructura, subrayando las "vibraciones" recurrentes en ese tramo.