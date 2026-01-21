La Guardia Civil desmiente al New York Times y dice que tenía el bogie del Iryo localizado desde el lunes

La Guardia Civil ha desmentido la información publicada este miércoles por el diario New York Times en la que afirmaba que uno de sus fotógrafos había encontrado una pieza clave del tren de Iryo siniestrado el domingo mientras tomaba imágenes por la zona. Según han explicado, la localización del bogie del tren se realizó el lunes a través de drones y se incluyó en la infografía forense 3D del accidente.

El Instituto Armado ha explicado que el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) llevó a cabo la identificación y reseña de la pieza, que forma parte del conjunto de evidencias recopiladas en el escenario del siniestro. En esta línea, ha subrayado que en ningún momento se ha tratado de un hallazgo ajeno a la investigación ni desconocido para los equipos encargados de esclarecer las causas del accidente ferroviario.

La institución ha afirmado que la decisión de no retirar el bogie del lugar donde fue localizado ha respondido exclusivamente a criterios técnicos. Según detalla un comunicado enviado a los medios de comunicación, el volumen y el peso de la pieza hacían inviable su traslado inmediato, por lo que se optó por dejarla en el punto del hallazgo una vez documentada, como se ha hecho con otros elementos relevantes del siniestro.

La Guardia Civil insiste en que la pieza es solo una de las cientos de evidencias que se están recopilando y analizando en el marco de la investigación y que no es "la pieza clave", como afirma el periódico estadounidense.

Por último, el comunicado recuerda que el análisis técnico de los restos del tren no corresponde a la Guardia Civil, sino a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que depende del Ministerio de Transportes. "Será este organismo el encargado de determinar si el bogie u otras piezas recuperadas son determinantes para esclarecer las causas del descarrilamiento y la posterior colisión", dice la institución.