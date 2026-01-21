Maquinistas de Renfe arrojan sus chalecos a los pies del presidente de la compañía en señal de protesta

Los accidentes ferroviarios de Adamuz (cuyo balance provisional es de 43 muertos) y Gelida han soliviantado a los conductores de trenes de la compañía Renfe.

En los dos siniestros han fallecido dos maquinistas, uno de ellos un joven en prácticas de 28 años que junto con otros tres compañeros y el maquinista titular iban en la cabina alcanzada por un muro de contención de la autopista AP-7 que se derrumbó a la altura de Gelida.

Este miércoles, un grupo de trabajadores de Renfe se ha reunido con el presidente de la compañía, Álvaro Fernández Heredia, y el director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany. En el tenso encuentro, un dirigente del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha tomado la palabra para lanzar duros reproches a los directivos por la falta de medios, de personal y de mantenimiento y para avisarles de que hasta que no se den las circunstancias de seguridad mínimas no se pondrán al frente de los trenes en Cataluña. Tras ello, se ha quitado el chaleco y lo ha lanzado a los pies de Fernández Heredia, gesto que ha sido imitado por un gran número de los asistentes al encuentro, destaca la agencia Efe.

La reunión se ha celebrado en el hotel que hay sobre la estación de Sants de Barcelona. Por parte de los trabajadores había, según fuentes sindicales, unas 250 personas, algunas de las cuales han abandonado la sala tras arrojar sus chalecos a los directivos. Otros se han quedado para escuchar las explicaciones y promesas de los atribulados representantes de la compañía.

Promesas del jefe político de Renfe

El presidente de Renfe ha reconocido el lamentable estado de la red de cercanías en Cataluña y ha prometido poner los medios para solucionarlas. Décadas de abandono y de ausencia de inversiones han acabado por colapsar un servicio totalmente deficiente y que el independentismo utiliza además como ejemplo de sus tesis sobre los perjuicios que supone para Cataluña la gestión del Gobierno de España.

Además de la reunión, los trabajadores de Renfe se han concentrado en el vestíbulo de la estación de Sants para mostrar su rechazo a la gestión de la compañía y homenajear a los fallecidos tanto en Adamuz como en Gelida.

Dadas las circunstancias, los sindicatos UGT y CCOO se han desmarcado de las consignas de sus partidos de referencia para reclamar mejoras en el servicio de cercanías de Cataluña y más seguridad.

Este jueves está prevista una reunión de los comités de empresa de Renfe y de Adif en Madrid en la que se informará sobre la huelga convocada para exigir más seguridad y más inversiones.