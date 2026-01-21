Puente achaca la huelga y las denuncias a "las circunstancias anímicas" de los maquinistas

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha atribuido este miércoles el anuncio de la convocatoria de huelga general por parte del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) a la "situación anímica del colectivo" tras el fallecimiento de dos compañeros en los accidentes de Adamuz y, ayer por la noche, en Gelida, Barcelona. "Lo que sí digo es que tiene que ver con las circunstancias anímicas que en este momento atraviesa el colectivo de maquinistas", ha afirmado. Ha apuntalado este argumentario al trasladarles las condolencias "por la situación emocional que están atravesando".

Sobre los descarrilamientos de ayer en la provincia de Barcelona ha asegurado que "nada tienen que ver con el servicio ferroviario y que son ajenas al mismo. Son cuestiones meteorológicas que se suman a "una semana muy trágica y muy dolorosa y entiendo la situación anímica que están atravesando ".

Sobre la huelga convocada por Semaf, en la misma entrevista, en Telecinco, Puente ha afirmado que se sentará a dialogar con el colectivo de maquinistas para intentar que "no se produzca la huelga". Vamos a ver si somos capaces de reconducir la situación y evitar esa convocatoria", ha señalado.

"Las mismas marcas en los tres trenes que pasaron antes"

Sobre la investigación de las causas del accidente de Adamuz y las muescas que la rotura del rail ha dejado en todos los coches del Iryo, Puente se reía y reconocía "que los cinco coches primeros sí presentan una marca y los dos o tres trenes que pasaron antes tienen marcas similares. La cuestión es conocer qué ha producido esas marcas, si había algo sobre la vía o era la propia vía que estaba empezado a romperse. En este momento no es posible establecer una conclusión. Es un dato que ha aparecido y que forma parte del cúmulo de pruebas, pero no podemos extraer una conclusión sobre qué produce esa marca en los buggies del tren".

Materiales "low cost"

Puente ha negado que la utilización de materiales low cost tenga que ver el accidente de Córdoba. "Me parece una barbaridad esa afirmación. Es una obra contratada para renovar la vía en la que se han empleado todos los materiales…". Añadía, "a resultas de la investigación veremos si eso no es así…". Insistía, "le aseguro que no se contratan obras low cost, no sé quién puede decir semejante barbaridad". La denuncia la ha hecho el sindicato ferroviario.

Puente mantiene que "la renovación de la vía concluyó en mayo y que se ha sometido a todas las pruebas de fiabilidad que establece el protocolo de Adif. En octubre tuvo una prueba geométrica, a finales de noviembre una prueba dinámica y, además, tuvo la prueba de inspección a pie que se hace una vez al año, el 5 de noviembre. Es una vía que cumplía con todos los parámetros de seguridad que están establecidos en la normativa". Concluía, "lo del low cost me tendrán que explicar en qué consiste. No tiene ningún rigor ni ninguna base y es muy irresponsable afirmar eso".

Limitación de velocidad entre Madrid y Barcelona

Incluso ha llegado a asociar la limitación temporal de velocidad en varios tramos de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona a esta misma causa emocional. "Enlazo con lo anímico porque en el día de ayer los maquinistas denuncian veinticinco incidencias y en el día anterior se denunció una y en los anteriores ninguna. En toda la semana pasada hubo ocho reportes de incidencias al centro de control en esa línea por parte de los maquinistas y sólo ayer hubo veinticinco. Quiere decir que en este momento los maquinistas están claramente afectados y están actuando, digamos, de esta manera".

Según Puente, se redujo la velocidad de circulación a 160 km/ h. porque los reportes de anomalías de los maquinistas "obligó al centro de circulación de Adif a tomar la decisión, hasta que no se comprobaran esos reportes".

Ha anunciado que "la Madrid-Barcelona va a iniciar este año su renovación completa, al igual que hemos hecho con la Madrid-Sevilla. Es la segunda línea más antigua de la alta velocidad de España". El ministro sigue con sus planes de que los trenes lleguen a alcanzar los 350hm/h.