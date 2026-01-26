Indignación de las víctimas de Angrois tras la sentencia: "Ha vuelto a suceder y volverá a pasar"

Once años después del descarrilamiento del tren Alvia en la curva de Angrois, que dejó 79 fallecidos y 143 heridos, la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña de absolver al exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif ha reabierto el dolor de las víctimas, que se declaran "desoladas" e indignadas por una sentencia que consideran injusta.

La resolución judicial se ha conocido en una semana marcada por dos nuevos accidentes ferroviarios en España, con 46 víctimas mortales, un contexto que ha intensificado la conmoción entre los afectados por el siniestro de Angrois. La Audiencia Provincial ha confirmado la pena de dos años y seis meses de prisión impuesta al maquinista del Alvia, Francisco Garzón, y ha absuelto a Andrés Cortabitarte, que era director de Seguridad en la Circulación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

El tribunal considera probado que el maquinista incurrió en 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones por imprudencia grave, mientras que concluye que no se puede atribuir responsabilidad penal al excargo de Adif por los resultados del accidente ocurrido el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela.

La llamada que marcó el descarrilamiento

En una sentencia de 268 páginas, la Audiencia señala que el maquinista cometió una imprudencia temeraria al mantener una "llamada totalmente innecesaria" cuando el tren circulaba a unos 200 kilómetros por hora, lo que le distrajo de su obligación de reducir la velocidad a 80 kilómetros por hora en el tramo de la curva de A Grandeira.

La resolución subraya que el conductor no atendió la documentación en cabina ni las señales visuales y acústicas, y remarca que en su recurso ni siquiera negó haber mantenido esa conversación telefónica, que derivó en el exceso de velocidad que provocó el descarrilamiento.

Frente a esta condena, la Audiencia absuelve a Cortabitarte al entender que no se ha acreditado una acción concreta que estuviera obligado a realizar y que omitiera, ni que, de haberse llevado a cabo la evaluación de riesgos que se le atribuía, se hubiera evitado el accidente.

Según el tribunal, no quedó demostrado que su ámbito funcional lo situase en una posición de garante específica respecto al riesgo que se materializó, ni que su actuación pueda equipararse a haber causado imprudentemente las muertes y lesiones.

"Ha vuelto a suceder y volverá a pasar"

La reacción de las víctimas ha sido inmediata. El portavoz de la plataforma de afectados, Jesús Domínguez, ha asegurado que el colectivo está "desolado" por una decisión que califica de "terrible" no solo para ellos, sino también para "toda la sociedad y todos los que viajan en tren".

"Ha vuelto a suceder y volverá a pasar", advierte Domínguez, en referencia a los recientes descarrilamientos con víctimas mortales. El representante de las víctimas denuncia la falta de una investigación independiente, recordando que la Comisión Europea ya criticó la investigación oficial del accidente de Angrois.

Críticas a la justicia y al calendario del fallo

Desde la plataforma se insiste en que en España no existe una justicia independiente y se cuestiona el papel del Consejo General del Poder Judicial. Domínguez también llama la atención sobre el momento en el que se ha hecho pública la sentencia, aprobada en diciembre pero conocida ahora, algo que considera "no casual" en un contexto de debate sobre la seguridad ferroviaria.

En este sentido, el portavoz critica la existencia de "una justicia totalmente politizada", con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "controlado por PSOE y PP" y magistrados que "quieren hacer carrera" y "saben que para eso no pueden ir contra el Estado".

El portavoz destaca, no obstante, que el fallo cuenta con un voto particular de una magistrada, que discrepa de la absolución del excargo de Adif.

Reacciones políticas enfrentadas

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, ha calificado la sentencia de "vergonzosa" y "preocupante", al considerar que "instaura la impunidad" y supone infligir "más dolor" a las víctimas de Angrois y de otras tragedias ferroviarias recientes.

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que la resolución "concuerda con el sentido común" y confirma que el accidente de 2013 fue consecuencia de un fallo humano por exceso de velocidad, diferenciándolo de otros siniestros ferroviarios recientes.

La posición de Adif

Por su parte, Adif ha trasladado su respeto "absoluto" a la decisión judicial que absuelve a su exdirector de seguridad. El fallo es firme y, según el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, no cabe recurso de casación, únicamente posibles aclaraciones o rectificaciones por errores materiales.

La sentencia deja así como único responsable penal al maquinista del Alvia y cierra una causa judicial que las víctimas consideran lejos de haber hecho justicia.