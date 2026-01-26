Un pastor desmonta a Óscar Puente mostrando el deterioro de las vías: "Los tornillos están sueltos, es vergonzoso"

El accidente ferroviario de Adamuz, que costó la vida a 45 personas, ha roto la baraja y ha puesto a Óscar Puente contra las cuerdas. No hay forma de ocultar —por mucho que se empeñe el Ministro de Transportes— los errores de gestión ni los fallos en un sistema en el que no dejan de registrarse incidencias, algunas de ellas graves. Sólo tres días después de que el tren Iryo con destino a Madrid descarrilara, llevándose por delante al Alvia que se dirigía a Huelva, un maquinista del servicio de cercanías de Cataluña —Rodalíes— fallecía en otro siniestro en el municipio barcelonés de Gélida.

La ciudadanía no quiere más mentiras. Ya no sólo las quejas de los maquinistas y las investigaciones periodísticas acorralan a Óscar Puente. Desde que se produjera el accidente de Adamuz, el domingo 18 de enero, son muchos los pasajeros que han querido dejar constancia de los traqueteos, botes y filtraciones de agua de la lluvia que padecen tanto los usuarios y trabajadores de los trenes. Las imágenes hablan por sí solas. Ahora se suman a esta tendencia los vecinos que residen o pasan cerca de las vías.

Óscar Puente, me ha llegado un mensaje para usted... pic.twitter.com/YILKSh8o7x — Antonio Budiño (@budino_antonio) January 25, 2026

Entre ellos, un pastor que muestra -en un video de 3 minutos y 17 segundos de duración— el estado de las vías "a la entrada de Llerena", en la provincia de Badajoz. "Los tornillos flojos", señala. "Y las maderas mira cómo están", exclama, "aquí no hay una vida en condiciones". "Acaba de pasar un tren y se mueve todo, se caen las paredes", asegura con el tintineo de los cencerros de su rebaño de ovejas de fondo. "Eso es lo que tenemos aquí. Esto es Extremadura", continúa indignado, "es vergonzoso".

"La grava, por ejemplo. Eso tenía que estar relleno", explica mientras muestra un hueco entre la vía y el balasto ferroviario. "Cuando ha pasado el tren, eso se baja y se sube. Yo no sé cómo no ha descarrilado", afirma. "Además se ven las agujas que están encorvadas, están caídas. Esto es lo que tenemos", dice visiblemente molesto. "Esto es una vía de pasajeros", indica, "y el dinero para los independentistas". "Mira cómo está esto", sigue, "mira los tornillos, sueltos... y las vigas". "Hasta a las ovejas les da miedo pasar por aquí", concluye.