Las mismas señoras que aplauden a Sánchez aparecen "casualmente" en tres provincias

Ni el barro de las inundaciones ni los kilómetros de distancia parecen ser un obstáculo para el club de fans más fiel de Pedro Sánchez. Lo que empezó como una anécdota en San Roque (Cádiz) se ha convertido en un patrón que ha hecho saltar todas las alarmas en redes sociales. Las mismas señoras que se deshacían en halagos hacia el presidente hace unos días, han vuelto a aparecer "casualmente" en Huétor Tájar (Granada) y Villanueva de la Reina (Jaén).

El video captado en la provincia granadina ha vuelto a poner bajo el foco a un grupo de mujeres de edad avanzada que rodean al presidente para lanzarle mensajes de aliento.

¿Vecinas espontáneas o figurantes del PSOE?

La polémica estalla al comprobar que los rostros de estas "seguidoras preocupadas" no son nuevos. Usuarios en redes han señalado que estas mujeres han sido vistas en diferentes puntos geográficos durante la misma semana, lo que ha llevado a muchos a calificarlas como una "claque itinerante" del PSOE.

Todo un pueblo lleno de emoción por la visita del Presidente Pedro Sánchez. Pedro Aguanta España está contigo. pic.twitter.com/5rTz5MY1Zw — Dirty Sánchez (@dirtysanchista) February 9, 2026

Esta estrategia de blindaje se apoya en tres pilares fundamentales que han quedado al descubierto en esta última gira. Escenarios a medida en lugares históricamente socialistas, como la visita a Villanueva de la Reina, un municipio donde solo ha gobernado el PSOE en toda la democracia. Asimismo, contrasta la seguridad, el despliegue de escoltas y cordones policiales contrasta con la facilidad con la que este grupo de señoras accede a la distancia corta con el presidente. Todo este despliegue responde al llamado efecto "Antipaiporta", tras el traumático episodio en Valencia hace un año, donde Sánchez fue increpado por los vecinos, Moncloa parece haber optado por un "cordón sanitario" compuesto por simpatizantes movilizados que garanticen vídeos amables para los informativos.

🔴 El PSOE utiliza a figurantes para aclamar a Pedro Sánchez en su paso por Andalucía y tapar los abucheos. Las mismas señoras que le aplauden son militantes del partido desplazadas a todas las ciudades. pic.twitter.com/PS40WXuZUz — que miras 🇪🇸🐿 (@Usuarionpc_04_) February 10, 2026

La indignación de los afectados reales

Mientras el aparato de propaganda difunde estos encuentros como muestras de cariño popular, los vecinos reales de las zonas inundadas critican el "teatro del sanchismo".

Para muchos, el hecho de que el Gobierno prefiera movilizar a "Charos" —como se las ha bautizado irónicamente en redes— en lugar de enfrentarse a los problemas reales de los damnificados, supone una desconexión total con la realidad de la calle.

Del "fuerza" al consejo nutricional: un guion que se repite

Las presentes insistían sobre el aspecto físico de Sánchez —quien recorre las zonas afectadas con un vestuario técnico de alta gama— parece ser el lema principal de una escenografía diseñada para proyectar una imagen de cercanía y, sobre todo, para blindar al líder del Ejecutivo frente a posibles abucheos.

Preocupación entre los animadores de Sanchez en Jaén: "Come un poquillo, que estás muy delgado" pic.twitter.com/W6u6RACxWe — Libertad Digital (@libertaddigital) February 10, 2026

En los vídeos difundidos, se escucha con claridad cómo varias de ellas, entre aplausos y gritos de "¡Fuerza!", le instan repetidamente a cuidar su salud. "¡Come algo, un poquillo, que estás muy delgado!", le espetaba una de las asistentes mientras Sánchez saludaba con gesto cansado. "Fuerza, mucha fuerza, que estamos contigo".