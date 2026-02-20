La maquinaria colauita tritura a Bob Pop: el tucumano Pisarello gana las primarias para candidato a alcalde de Barcelona

No ha habido sorpresas en las primarias de los Comunes, que es como se llama esta temporada la formación de Ada Colau y Jéssica Albiach, la portavoz en el parlamento regional. Gerardo Pisarello, diputado, miembro de la Mesa del Congreso y de la cantera del Observatorio DESCA (por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales) será el próximo candidato de la extrema izquierda a la alcaldía de Barcelona.

Pisarello, nacido en Tucumán en 1970, forma parte del núcleo original del llamado "colauismo" junto a Jaume Assens. Todos crecieron políticamente en el citado observatorio, una plataforma fundada por el dirigente comunista Jordi Borja y en la que se integran personajes como el chileno Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont condenado por el secuestro de Emiliano Revilla.

La opción del madrileño Bob Pop ha servido para animar el proceso y aportar algunos titulares distendidos, pero tendría que haber sucedido un cataclismo para que lograra su propósito.

Pisarello se presentaba en tándem con Carol Recio mientras que Bob Pop, en el DNI Roberto Enríquez Higueras, lo hacía con Mar Trallero. En el proceso han votado 1.525 personas; 1.046 a favor de Pisarello y 412 por Bob Pop. Ha habido 67 votos en blanco.

Fan de Colau

Bob Pop es un declarado fan de Ada Colau, de la que ha sido telonero junto al Gran Wyoming en actos de campaña electoral. Sin embargo, a la señora Colau no le hizo ninguna gracia que su admirador diera el paso de presentar su candidatura a las primarias ante el temor de que se pudiera visibilizar un cierto voto de castigo contra la opaca dirección de los "comunes". Sin embargo, ese 27% de voto favorable al bloguero, guionista y periodista es insuficiente para agitar las aguas de una formación férreamente controlada por personajes como Colau, Pisarello, Asens o Urtasun.

La candidatura de Pisarello será oficial el próximo lunes, toda vez que ahora hay un plazo para presentar impugnaciones. No habrá. Lo que está en duda ahora es si Pisarello integrará a Bob Pop en su lista, un gesto que dada la popularidad del personaje fuera del ámbito político entraría dentro de la lógica de los Comuns.