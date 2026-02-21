Puesta de largo del Sumar 2.0: "¡Somos los herederos del no pasarán!"

Unos días después del acto de Gabriel Rufián, Sumar, IU, Más Madrid y los comunes han celebrado un acto de "refundación" en Madrid, bajo el nombre de "Un paso al frente", con la ausencia de Yolanda Díaz y también de Podemos en el marco de un desplome de la izquierda en los últimos procesos electorales.

La primera en intervenir, Lara Hernández, líder del "Movimiento Sumar", ha aludido al partido de Ione Belarra y su decisión esta vez de desmarcarse de una coalición. El acto de este sábado, ha dicho, es un punto de partida para construir una "alianza democrática de izquierda" que está abierta "de par en par a todas las fuerzas políticas".

"No sobra nadie que no se autoexcluya. Por tanto, la gente demanda de nosotros no que seamos iguales, sino que caminemos juntos", ha señalado en alusión a partidos como Podemos.

Hernández ha dicho que no se trata de otro "borrón y cuenta nueva" sino de una refundación "con el corazón en la mano". "Hemos perdido comunión con las gentes", ha reconocido la dirigente de Sumar, que también ha rechazado los, a su juicio, "constructos" de que los jóvenes "votan a Vox", que buscan "el desánimo".

Similares palabras ha lanzado el ministro Ernest Urtasun entre dardos a Isabel Díaz Ayuso por el Círculo de Bellas Artes y ataques a los "vendepatrias" de Vox, de los que ha dicho que "ponen en riesgo vidas" al "negar el cambio climático".

Emilio Maíllo, líder de IU, ha proclamado que "se ha acabado la melancolía en la izquierda": "Empieza una etapa de alegría". "De qué me van a contar que los jóvenes son de Vox", ha exclamado, "¡no pasarán, no ganarán!".

García y el "fascio durmiente"

Mientras, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha llamado a "sacudirnos el pesimismo": "No tenemos la culpa de que esté Vox en este país", ha dicho, la culpa es de "ese fascio durmiente que lleva en el país desde el franquismo" y "de un PP mimetizado con todo su catálogo de ideas ultras".

"No hemos venido a mirarnos el ombligo", ha aclarado García, que ha proclamado que son "los herederos del no pasarán, del nunca mais, del hermana, yo sí te creo" y del "pueblo palestino".

Además de citar a Ayuso como es habitual en sus discursos, ha mentado a la ausente Yolanda Díaz: "Gracias por estar cuidando de la gente corriente, cuidando certezas". Y ha criticado la caricatura de que es "la enésima vez" que intentan aliarse, lamentando quienes intentan darles "por muertos". "Nos están robando la ilusión de que podemos tener un país mejor", ha apuntado.

García ha dado expresamente las gracias "a Gabriel, a Emilio", en alusión al acto paralelo de esta semana precisando que la suya "es la casa común de la izquierda": "Las puertas están abiertas".