El caso Invercaria llega a su fin tras 14 años de instrucción: mandan a juicio a otros siete exdirigentes del PSOE

El magistrado instructor del caso Invercaria, Juan Gutiérrez Casillas, ha cerrado la instrucción de la última pieza al respecto de la empresa pública andaluza decretando la apertura de juicio oral para, entre otros, siete exdirigentes del PSOE de Andalucía.

Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía (Invercaria) es una empresa pública creada en 2005 dependiente de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía dedicada a trasladar fondos públicos a empresas con el objetivo de impulsar su crecimiento y aumentar la contratación de más personal. Desde que se conociese el primer informe advirtiendo de la malversación de fondos en el año 2012, se han abierto más de 30 piezas para investigar el mal uso de los fondos públicos andaluces.

Según ha podido confirmar Libertad Digital, el magistrado instructor de la causa ha cerrado la última pieza del caso desde que se comenzara a investigar poco antes de las elecciones andaluzas de 2012, cuando los socialistas ya llevaban más de 30 años gobernando –y lo harían hasta 2018— la comunidad autónoma. La actual líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, se hizo cargo de la Consejería de Sanidad en el año 2004 para, en el año 2013, dar el salto a Economía, de la que depende la empresa pública IDEA y su filial Invercaria.

El titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha transformado las diligencias en procedimiento abreviado, paso previo al juicio oral, por el presunto desvío de los más de seis millones de euros concedidos entre 2008 y 2012 por la Agencia IDEA y su filial Invercaria a la mercantil TS Acabados y Encuadernaciones SL.

De los seis millones de euros otorgados, la empresa habría malgastado parte del presupuesto en la compra de material innecesario y en los gastos de las personas vinculadas a la empresa. Por ello, se encuentran imputadas ocho personas, de las cuales siete fueron dirigentes del PSOE de Andalucía, por delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental. De hecho, el juez asegura en el escrito, según las fuentes consultadas, que hubo un "absoluto desprecio a las más elementales reglas en la gestión de fondos".

Entre los procesados figuran el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo; los exdirectores generales de IDEA Jacinto Cañete y Antonio Valverde Ramos; y varios exdirectivos del organismo, como Bienvenido Martínez, Francisco Álvaro Julio, Silvia Rodríguez Bouza —gerente de IDEA en Sevilla— e Ignacio M. P.

El magistrado se habría apoyado fundamentalmente en el informe pericial de la interventora, que concluyó que la Junta financió con dinero público el 89% de la inversión comprometida de la empresa. Después, al comprobar que los fondos no se estaban utilizando como se deberían y que la empresa recaía en pérdidas mayores en lugar de crecer económicamente, la Junta, lejos de pedir explicaciones al respecto de los fondos otorgados en 2008, le dio otra nueva ayuda en el año 2012.

El resultado, según la instrucción, fue la pérdida íntegra del dinero público invertido.