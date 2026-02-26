¿Un "funeral de Estado" para el corrupto Pujol?

El expresidente de la Generalidad Jordi Pujol no ha fallecido aún, pero el actual titular del cargo, el socialista Salvador Illa, habría garantizado a la familia del exdirigente político la celebración de un gran funeral, un "funeral de Estado", para cuando se certifique lo que en tiempos de Francisco Franco se calificaba eufemísticamente de "hecho biológico". Según una información del medio The Objective firmada por el periodista Manuel Cerdán, Salvador Illa ha prometido a los siete hijos de Pujol que su padre será enterrado con gran boato y honores, sin escatimar en medios. Es más, según dicha información, tanto Pujol como sus hijos habrían tenido que frenar a Illa puesto que el dirigente socialista les llegó a hablar de un arcón tirado por caballos.

Desde que es presidente de la Generalidad Illa se ha reunido con todos sus antecesores, incluido Carles Puigdemont. Pero ha tenido una deferencia especial con Jordi Pujol, a quien ha recibido en el palacio de la Generalidad en al menos dos ocasiones. Todo ello a pesar de que el fundador de Convergència y evasor fiscal confeso se encuentra inmerso en un proceso judicial en la Audiencia Nacional junto a todos sus hijos por delitos como asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

Cumplirá 96 años en junio

Pero la situación procesal de Pujol no afecta a las intenciones de Illa, empeñado en ganarse el apoyo del electorado tradicional de Convergència. En estos momentos, los hijos de Pujol y el mismo Pujol son juzgados en la Audiencia Nacional, aunque sólo el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, asiste a las sesiones. En cuanto a su padre, los forenses judiciales certificaron un deterioro cognitivo moderado.

Jordi Pujol Soley cumplirá 96 años el próximo 9 de junio. Hasta hace unos meses, asistía a los homenajes que le dispensaban las viejas glorias del nacionalismo convergente e incluso pronunciaba breves discursos, pero dada su avanzada edad y delicado estado de salud la familia ha restringido por completo sus apariciones públicas. La última vez que se le vio fue con ocasión del "interrogatorio" judicial telemático para constatar sus dificultades para seguir y entender el juicio.

En España, los funerales de Estado requieren de un real decreto para su convocatoria y acostumbran a contar con la presencia de la Familia Real y de las más altas autoridades de la Nación. Desde 1975 se han celebrado funerales de Estado por Francisco Franco, los presidentes Leopoldo Calvo Sotelo y Adolfo Suárez, así como por las víctimas del accidente del Yak-42, de los atentados del 11-M, del Covid o de la gota fría de Valencia. En el caso de las víctimas del accidente de Adamuz, asistieron los Reyes, pero no el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el titular de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. El Ejecutivo envió a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.