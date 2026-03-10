Así será la licencia única para cazar y pescar en diez comunidades autónomas

Cazadores y pescadores podrán practicar su actividad en diez comunidades autónomas con una única licencia, evitando tener que tramitar permisos distintos en cada territorio.

El nuevo sistema interautonómico permitirá cazar o pescar en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Asturias y Murcia con un solo documento, según recoge el convenio publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El acuerdo sustituye al marco legal que estaba en vigor desde 2017 y amplía el número de territorios adheridos, con la incorporación de Andalucía y Castilla-La Mancha, dos regiones con gran tradición cinegética.

Una sola licencia para varios territorios

Con este sistema, los cazadores y pescadores podrán practicar su actividad en todas las comunidades firmantes con un único permiso, sin necesidad de realizar trámites administrativos adicionales en cada región.

Las nuevas licencias tendrán una validez de un año y un coste fijado en el convenio:

70 euros para la licencia interautonómica de caza.

25 euros para la licencia de pesca en aguas continentales.

El objetivo es "facilitar la movilidad" entre territorios y "simplificar los trámites administrativos" para quienes practican estas actividades.

Sanciones compartidas entre comunidades

El acuerdo también contempla un sistema común de control. De esta forma, las sanciones o inhabilitaciones impuestas a un cazador o pescador en una comunidad autónoma se aplicarán automáticamente en el resto de territorios adheridos.

Esto pretende evitar que una persona sancionada pueda seguir practicando la actividad simplemente desplazándose a otra región.

Intercambio automático de datos

El funcionamiento del sistema se apoyará en una plataforma digital que permitirá el intercambio automático de información entre administraciones, según ha explicado el Ministerio de Agricultura.

A través de esta herramienta, los técnicos podrán gestionar altas y bajas, verificar requisitos y consultar datos en tiempo real, lo que agiliza la tramitación de las licencias.