Koldo lanza un último intento de suspender el juicio: presenta un recurso de amparo al Constitucional

La defensa de Koldo García liderada por la letrada Leticia de la Hoz ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional pidiendo la suspensión del primer juicio del caso Koldo, que tendrá comenzaría el próximo martes 7 de abril.

La defensa del exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos ha explicado en varias ocasiones en los distintos procesos judiciales que se enmarcan en la trama que Koldo ha visto vulnerados sus derechos fundamentales como el derecho a la defensa. De hecho, ya presentó una causa de nulidad con nueve motivos razonados por los que se pedía que se anularan las actuaciones judiciales. Uno de ellos es el no haber tenido en su uso el material incautado con el objetivo de poder armar su relato de defensa.

Ahora, según han confirmado fuentes jurídicas a Libertad Digital, lanza este último intento de paralizar el juicio con el objetivo de preparar mejor su defensa. Lo hace mediante un recurso de amparo al Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido en el que se pide que se suspenda la vista la oral alegando que la causa debería trasladarse a la Audiencia Nacional al haber dejado el acta de diputado el exministro Ábalos.

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