Anticorrupción pide 24 y 19 años de prisión para el exministro y Koldo García respectivamente, mientras que solo pide 7 para Víctor de Aldama.
"A Joseba me lo he encontrado tres veces y con Aldama no tengo ningún tipo de relación", ha asegurado Víctor Ábalos sobre la relación que tiene con las personas relacionadas con la trama.
De la misma forma, ha negado tener un móvil encriptado y ha asegurado que cuando habla con Koldo sobre "café" se refería a "café colombiano" real, aseverando que no era ningún tipo de código para hablar sobre presuntas ilegalidades.
"Trabajo con empresas latinas que quieren entrasr en Colombia. Pueden ser empresas de cualquier parte del mundo, son empresas que quieren ser internacionalizadas", ha espetado el hijo del exministro a preguntas del letrado de la acusación popular del PP.
El juicio seguirá finalmente, pese a la petición de suspensión de los abogados de Ábalos y Koldo, con la declaración como testigo con obligación de decir la verdad Víctor Ábalos, el hijo del exministro socialista.
A la pregunta de si jura o promete decir la verdad durante la testifical, el hijo del exsecretario de Organización del PSOE, ha dicho que promete.
"¿Por qué le llaman cariño a Armengol los integrantes de la trama?", se ha preguntado el letrado de la acusación popular del PP para ejemplificar su crítica a que Armengol y Torres hayan declarado por escrito. De esta forma, ha expresado su disconformidad; sumándose a la queja de los abogados de Koldo y Ábalos. Algunas como estas, ha explicado el letrado del PP, son las preguntas que le hubiera hecho a los dirigentes socialistas.
La abogada ha tildado la declaración de Torres y Armengol por escrito como "una prueba totoalmente inútil", ya que no han respondido a las preguntas que le hubieran hecho los abogados y los fiscales: "Esta letrada nunca le hubiera hecho estas preguntas".
Además, Leticia de la Hoz ha pedido la suspensión del juicio alegando el incidente de nulidad presentado ante el Tribunal Constitucional. Algo a lo que se ha unido Marino Turiel, letrado defensor de Ábalos. Por su parte, tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares se han opuesto a ello. El tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta ha denegado la propuesta aseverando que debe ser el Constitucional el que se pronuncie en tal caso.
El ministro Ángel Víctor Torres ha reconocido que realizó "un seguimiento de los expedientes" de las contrataciones de compra de mascarillas a Soluciones de Gestión, aunque lo ha achacado a la difícil situación. Además, ha asegurado que ninguna de estas contrataciones estuvieron fuera de la ley.
El primer juicio a la trama Koldo en el Tribunal Supremo ha comenzado con la lectura por parte de la Letrada de la Administración de Justicia de las declaraciones en calidad de testigo de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
El exasesor Koldo García también ha dicho estar "tranquilo" y aunque dice que la situación es "complicada", él va a demostrar "las cosas" y lo va a hacer "de verdad" y no con "las fantasías" que han contado otras personas, en referencia a Víctor de Aldama.
El exasesor ha llamado "mentiroso" al empresario, asegurando que "se inventa las pruebas". Pero ha advertido de que él si puede "reventar el juicio" con "otras pruebas" que va a presentar.
Dicho esto, ha llamado "tonto" en dos ocasiones a Víctor de Aldama y ha afirmado que la única verdad que ha dicho éste es que "ha estafado no se cuantos millones a todos los españoles para vivir a costa" de ellos.
"A mí no me ha dado jamás nada", ha exclamado y ha añadido que "no hay ninguna prueba que lo demuestre". Además, Koldo García le ha acusado de intentar "jusitificar un delito con el dinero de todos los españoles mintiendo sobre otras personas que lo único que han hecho es ayudar en lo que han podido".
Por eso, ha dicho que hay que dejar a la Policía que actúe. "Vamos a demostrar que somos totalmente inocentes", ha exclamado. "Totalmente inocentes, no tenemos nada que ver", ha remachado.
El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, ha asegurado esta mañana que el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama es "tonto" y un "mentiroso". De hecho, ha precisado que a él no le ha dado "jamás nada" y "no hay ninguna prueba que lo demuestre". Por el contrario, ha añadido que él si va a presentar pruebas que van a "reventar" el juicio.
Koldo García ha enviado a La Mirada Crítica de Tele 5, un audio desde prisión, recogido por Europa Press, poco antes de que dé comienzo el juicio en el Tribunal Supremo en el que están acusados él mismo, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia.
A las 9:30 ha llegado al Supremo el empresario Víctor de Aldama. A continuación han ido llegando personajes de lo más variopinto como Joseba García, hermano de Koldo, Jessica, que ha llegado con mascarilla, además de varios abogados.
Poco antes de las 9 de la mañana llegaban al Tribunal Supremo en un furgón de la Guardia Civil José Luis Ábalos y Koldo García.