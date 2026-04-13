La abogada del Estado del juicio de Kitchen elaboró la querella de Sánchez contra Peinado

La abogada del Estado Zaida Isabel Fernández Toro que participa en el juicio sobre la operación Kitchen en la Audiencia Nacional elaboró la querella que presentó el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en julio de 2024 contra el juez Juan Carlos Peinado que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por cinco delitos.

El juicio por la operación Kitchen por el espionaje policial al extesorero del PP Luis Bárcenas durante el Gobierno de Mariano Rajoy arrancaba esta semana con las cuestiones previas. Durante la primera sesión, la abogada del Estado intervino para solicitar que se rechazase la pretensión de la Fiscalía Anticorrupción de que la Administración General del Estado responda como responsable civil subsidiario. Finalmente, el tribunal desestimaba dicha solicitud.

En la querella que se presentó contra el juez Peinado, firmada por Zaida Isabel Fernández Toro, se explicaba que el objetivo de la misma era "impedir que el ejercicio del poder judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales". De igual manera, se explicaba que no se trataba de "un ataque frente al poder judicial" sino que era una "expresión en la confianza en el poder judicial, al entender que es el adecuado para resolver un abuso". Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) archivó la querella por unanimidad en octubre de 2024.

Como ya publicó Libertad Digital, Zaida Fernández fue nombrada en diciembre del año 2023 como secretaria del Consejo de Administración de Enisa, empresa pública dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. De igual manera, en 2024 también fue designada como secretaria de la empresa pública Hunosa.

Enisa fue la empresa que pagó con 200.000 euros de dinero público unas jornadas organizadas por Ifema y el empresario Juan Carlos Barrabés entre 2019 y 2021. Además una de estas jornadas celebradas en junio de 2019 fue inaugurada por la propia Begoña Gómez con la condición de "experta en el tercer sector e impacto social".

Por otro lado, en octubre de 2025 el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska premió a la propia Fernández Toro con la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. "En atención a los méritos y circunstancias que concurren en doña Zaida Isabel Fernández Toro, Jefa del departamento penal de la Abogacía General del Estado, a propuesta del Ministro del Interior, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de septiembre de 2025, vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil", se puede leer en el Boletín Oficial del Estado.

El caso Begoña Gómez sigue adelante

Por otro lado, el caso de Begoña Gómez continua adelante después de que el pasado 20 de marzo Peinado dictase un auto en el que tomaba la decisión de orientar de nuevo la causa hacia un jurado popular. En ese mismo auto el juez Peinado unía las dos líneas de investigación en las que se centraban los posibles delitos cometidos por Gómez.

La primera línea estaba centrada en conocer si la mujer del presidente fue apoyada por el empresario Barrabés en su Cátedra a cambio de un trato de favor en la administración pública. Por su parte, la segunda hacía referencia al uso de su asesora, pagada con dinero público, para sus negocios privados.

La Fiscalía por su parte, después de que Peinado citase a las partes el pasado 1 de abril, volvió a pedir el archivo de la causa mientras que las acusaciones populares pidieron nuevas diligencias contra la esposa del presidente del Gobierno.

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