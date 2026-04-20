Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico en esRadio con María Corina Machado en el centro de las informaciones debido a su visita a la capital de España.

Las portadas de la prensa del 20 de abril de 2026

Las dos Españas: la de María Corina Machado y la comunista

La premio Nobel de la Paz concede este lunes 20 de abril entrevistas a varios periódicos mientras se sigue hablando del acto del sábado en la Puerta del Sol. Federico Jiménez Losantos le dedica su artículo en El Mundo en el que contrasta lo que se vivió en Madrid, "casa de la libertad"; con lo que sucedió en Barcelona, la "narcocheca" en la que Sánchez se citó con los comunistas Petro, Lula o Sheinbaum.

Dice Federico que "Algún idiota dirá que Madrid y Barcelona eran los escaparates de la nefasta polarización. Lo nefasto sería que nadie combatiera a Petro, el comandante Aureliano del narcoterrorista M19; a la azteca lituana Claudia Sheinbaum, quien preside el país con más crímenes del mundo; a los Otegis, Junqueras, Illas, y al peor de todos: Sánchez.

La España de María Corina Machado frente a la de Sánchez 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/DSLhIFuWdu — esRadio (@esRadio) April 20, 2026

El pasado sábado 18 de abril, en la Puerta del Sol, el pueblo de la libertad habló español. Gracias, Madrid". María Corina no se va a reunir con el presidente del Gobierno porque cree que hacerlo lanzaría un mensaje erróneo. Además, Sánchez no ha enviado invitación para que ese encuentro se produzca, a diferencia de Meloni o Macron. Y el resto de las izquierdas no quieren saber nada de ella, siguen denunciando lo que llaman "secuestro" de Maduro. Sin embargo, sí han salido en tromba a denunciar los cánticos —dicen que racistas— coreados contra Delcy Rodríguez. "Mona", la llamaron.

El País se hace eco, cómo no, y cuenta también que "España, México y Brasil enviarán más ayuda a Cuba para aliviar la crisis" y que "los tres países exigen respeto a la soberanía de la isla en respuesta a las amenazas de Trump". De guinda, el diario de Prisa publica una pieza que titula "El tirón exterior del presidente levanta el ánimo del PSOE".

Y podría ser verdad el efecto positivo entre sus votantes si creemos lo que indica el sondeo de El Español: Sánchez vuelve a los 110 escaños gracias a Trump y a costa de Vox; pero Feijóo no baja y la oposición suma 200. El PSOE recorta dos puntos al PP y recupera 12 escaños desde el inicio de la guerra de Irán. Ahora, lo siguiente, será pedir mañana en Luxemburgo "romper el acuerdo de asociación con Israel".

María Guardiola será investida presidenta esta semana

Este martes 21 comienza el debate en la Asamblea Regional y a finales de esta semana será investida. Federico le dedica su artículo semanal en Libertad Digital al acuerdo alcanzado entre PP y Vox el pasado jueves, casi cuatro meses después de los comicios. Dice que "hay que valorar muy positivamente el pacto, no despreciarlo". Achaca la rúbrica final a la derrota de Orbán en Hungría después de que Abascal dijese que esos comicios eran también "nuestras elecciones". "El bofetón de rechazo a su orondo financiero —dice— ha sido monumental, y, encima, en favor del homólogo del PP".

Pero Federico también da un tirón de orejas a una parte del PP. "La crítica de Ayuso y el propio Feijóo a la "primacía nacional" le parece "un postureo absurdo". Considera que "hay muchas formas legales de no favorecer a los ilegales, y así se hará en Extremadura. Criticarlo es ayudar al PSOE, el peor error, aunque subsanable. Basta con no insistir y proclamar el respeto absoluto a la ley".

Se habla mucho estos días de la regularización masiva de inmigrantes ilegales puesta en marcha por el Gobierno —les recomiendo el artículo de Jesús Cacho en Vozpópuli, en el que sostiene que es una "catástrofe para toda Europa"—, pero hay otro proceso en marcha que pasa inadvertido. Lo viene publicando ABC: los efectos del proceso de concesión de nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como "ley de nietos".

Es otra regularización encubierta. "A fecha de 28 de febrero, se han registrado más de 2,5 millones de solicitudes de nacionalidad y más de medio millón de expedientes ya han sido aprobados. La cifra de rechazos —apenas un 2%— confirma que no se trata de un proceso selectivo sino de una regularización masiva". Y estos sí tienen derecho a voto desde ya.

Moreno Bonilla acaricia la mayoría absoluta

"Moreno avanza hacia la mayoría absoluta a un mes de las elecciones", titula este lunes ABC. Se basa en un sondeo de GAD3 según el cual "el PP obtendría entre 56 y 58 escaños y mejora levemente su estimación sobre los meses anteriores mientras los socialistas retroceden —se quedarían en 28 o 29— y Vox pierde fuelle, quedándose en 13 o 14 escaños, frente a los 14 o 15 que le daba la misma empresa demoscópica en marzo.

Por Andalucía, la candidatura que lidera Antonio Maíllo, obtendría seis representantes, uno más que en el sondeo anterior, y Adelante Andalucía mantendría los cuatro del mes pasado.

La Fiscalía sigue dependiendo del Gobierno

García Ortiz ya no está al frente de la Fiscalía General del Estado pero sigue funcionando igual. Miguel Ángel Pérez denuncia en Libertad Digital que "la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, está presionando a la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón para boicotear el pacto de colaboración con la justicia que puso en marcha Aldama con su abogado José Antonio Choclán en el marco del caso Koldo". Sus fuentes le trasladan que "la fiscal general quiere malograr la colaboración del empresario para exonerar al Gobierno de Sánchez".

El objetivo es "boicotear la colaboración de Aldama porque si se da credibilidad a su testimonio y a su información, se estaría admitiendo y reconociendo la corrupción que salpica de lleno al Gobierno y al PSOE de Pedro Sánchez". Veremos qué pasa el próximo 29 de abril, que es cuando tendrá que declarar el comisionista, pero se espera que el testimonio en el Supremo sea determinante para la condena de Ábalos y Koldo.

¿Qué pasa con el dinero del rescate a Plus Ultra?

Que "la SEPI ha permitido a los dueños venezolanos de Plus Ultra irse sin pagar el rescate". Lo cuenta Carlos Segovia en El Mundo: el grupo estatal exime a la aerolínea de devolver de inmediato los 53 millones que le prestó pese a una cláusula confidencial que lo obligaba por salida de accionistas. El Debate, por su parte, ha accedido al contenido de varias llamadas realizadas por Julito Martínez, supuesto testaferro de Zapatero. En una de ellas, se refiere al expresidente con la palabra clave "padre". Los agentes investigan quiénes eran "hermano" y "primo".