El pederasta gallego que fundó En Marea con Yolanda Díaz, extraditado a España

Martiño Ramos Soto, que se fugó a Cuba para no cumplir una condena de 13 años y medio de cárcel por violar a una menor de edad, ha sido finalmente extraditado a España este miércoles por la tarde en un avión con rumbo a Madrid. El pederasta ha aceptado voluntariamente su traslado a España para cumplir la pena de privación de libertad.

Profesor de educación infantil y primaria, también conocido en Orense, su ciudad natal, por impartir clases de música y por su activismo político, fue arrestado en La Habana en noviembre de 2025, en cumplimiento de una solicitud de la Audiencia Provincial de Orense y tras un proceso de colaboración entre Cuba y España. La justicia española lo reclamaba por una condena de 13 años y medio de prisión por abusos sexuales continuados a una alumna menor de edad "mediante prácticas sádicas", cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.

Una vez condenado, el profesor de 50 años no atendió el auto de entrada en prisión para cumplir la pena. Según la reconstrucción de su fuga, Ramos Soto se desplazó el pasado mes de julio a Portugal para, desde Lisboa, volar a Brasil. De allí viajó a Perú y finalmente a Cuba. La Policía española considera que contaba con algún apoyo en la isla, ya que gozaba de una vida acomodada hasta que fue descubierto.

El pederasta gallego tenía incluso planeado casarse en Cuba para blindar su fuga en la isla, donde además regentaba un negocio de serigrafía en prendas de ropa y estaba perfectamente integrado.

Sus vínculos con Yolanda Díaz

Ramos Soto era también conocido por su vinculación con la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, con la que fundó En Marea, partido político que nació como una coalición de izquierdas para las autonómicas de 2015. Díaz se sirvió de la coalición para dar el salto de la política gallega, que ya se le empezaba a quedar pequeña, al Congreso de los Diputados.

Yolanda Díaz ya se había visto salpicada por escándalos similares en otras ocasiones, entre los que cabe destacar el caso de Ramiro Santalices, que fue su asesor. Santalices terminó siendo detenido por pederastia, pero Yolanda Díaz lo encubrió durante siete años.

Y eso pese a que era un secreto a voces que consumía y distribuía archivos pedófilos desde el ordenador de la sede del partido.