Susana Díaz y el vídeo de la urna de Sánchez: "He tardado muchos años en recuperarme"

La filtración de los vídeos inéditos –publicados por The Objective– del Comité Federal del PSOE celebrado en 2016 ha reabierto uno de los episodios más tensos de la historia reciente del partido.

El vídeo, difundido 10 años después de aquel cónclave que terminó con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general, muestra momentos de máxima tensión interna y ha sido interpretado por algunos como un cuestionamiento de la transparencia del proceso de votación.

Durante aquella jornada de más de 12 horas en Ferraz se vivió un clima de enfrentamiento entre distintas facciones del partido. La disputa giraba en torno al sistema de votación —a viva voz o mediante urna—, en un ambiente cada vez más tenso en el que llegaron a escucharse acusaciones de "pucherazo" y protestas de militantes.

En el vídeo se aprecia cómo se traslada una urna a otra sala en un momento clave del proceso, lo que provocó críticas internas y una sensación de falta de visibilidad del procedimiento entre parte de la militancia. En ese contexto, se enfrentaban dos posiciones: la de Pedro Sánchez, que defendía el voto secreto en urna, y la de dirigentes como Susana Díaz, que reclamaban mayor transparencia en el desarrollo del comité.

"Que salga la urna aquí, que haya transparencia. Vamos a hacer un comité de verdad, desde la legalidad y pensando en el PSOE", llegó a expresar Díaz en aquel momento.

"Sufrí más de lo que humanamente se puede aguantar"

Susana Díaz ha sido entrevistada en Espejo Público, donde ha mostrado incomodidad desde el primer momento al ser preguntada por aquellas imágenes. "No me gusta revivir aquello. La verdad que aquello fue muy desagradable y yo he tardado muchos años en recuperarme. Cometí también errores, evidentemente, y los he cometido en estos años", ha señalado.

La expresidenta andaluza ha explicado que nunca llegó a escuchar lo que decía y que ahora también evita ver las imágenes filtradas: "Yo no he visto las imágenes". Y ha añadido que incluso personas cercanas le han recomendado no hacerlo: "Ayer una amiga me decía, pues si no las has visto, no las veas. ¿Para qué vas otra vez a pasar por aquello? No me apetece, de verdad".

"No quiero volver a pasar por aquello"

Durante la entrevista, los colaboradores del programa han insistido en preguntar por el recuerdo de aquel día y sus conclusiones con el paso del tiempo. Sin embargo, Díaz ha mantenido una posición constante de rechazo a reabrir el debate. "Que ya te lo he dicho, que a mí me provoca mucho dolor aquello. Y además a mí se me notan mucho las cosas. Y yo no tengo ganas de volver a ir y a pasar por ahí, porque ese dolor me llevó después a cometer errores también", ha afirmado.

Preguntada por si recordaba las imágenes tal y como las estaba describiendo el programa, ha respondido con contundencia: "Hombre, claro".

Sin embargo, ha evitado entrar en valoraciones políticas más profundas sobre lo ocurrido en 2016, insistiendo en su impacto emocional: "Yo lo he pasado muy mal ese día, lo pasamos mal los años después y no quiero otra vez volver a aquello".

Las "lágrimas de cocodrilo"

Uno de los momentos más delicados de la entrevista ha llegado cuando se ha emitido un fragmento del discurso de Pedro Sánchez en aquel comité federal, en el que el entonces secretario general habló de "lágrimas de cocodrilo" en referencia al ambiente interno del partido.

Al ser preguntada directamente si esa expresión iba dirigida a ella, Susana Díaz ha evitado responder: "Yo no voy a entrar, porque lo que yo piense 10 años después ya no va a cambiar nada".

"Mi ética y mis principios son mis jefes"

En otro momento de la entrevista, Díaz ha querido subrayar su visión política actual y su relación con el partido: "Mi jefe es mi ética, ¿vale? Mis principios son mis jefes, el secretario general de mi partido y a mí no me duelen prendas cuando tengo que decir que hay cosas que no estoy de acuerdo".

También ha aprovechado para marcar distancias con algunas decisiones políticas actuales del PSOE, como los pactos con determinadas formaciones: "Que sea el secretario general de mi partido no significa que yo tenga que renunciar a mis principios y a mi ética".

Uno de los tertulianos, Javier Caraballo, ha ofrecido una lectura distinta sobre la actitud de Susana Díaz durante la entrevista, interpretando su negativa a entrar en el detalle del debate como una decisión deliberada más allá del plano emocional. Según ha expuesto, ese silencio tendría también una dimensión política: "Yo veo a Susana y creo que es verdad lo que está diciendo, que le duele, que le dolió y que ahora no quiere revivir eso… pero estamos pasando por alto que, además de todo eso, esa es una reacción política muy inteligente".

En esa línea, ha añadido que su postura podría estar contribuyendo a reforzar el impacto del vídeo sin necesidad de intervención directa: "Esta reacción es muy inteligente porque su silencio amplifica la denuncia, no necesita decir nada que ya se ve, que hay un tipo que guarda una urna en una mampara, ¿qué va a decir? Meterse en una refriega es un disparate, ese silencio políticamente es una estrategia muy inteligente".