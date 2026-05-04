El ruego de una ucraniana a Sánchez tras ser excluida de la regularización masiva

Oksana, una madre ucraniana que escapó con su hija del país cuando empezó la guerra contra Rusia en 2022, ha hablado con Libertad Digital para explicar su situación actual en España y pronunciarse sobre la regularización masiva de inmigrantes del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha pedido que "les dé a los refugiados ucranianos la oportunidad de seguir viviendo y trabajando en España" después de haber sido excluidos del proceso junto a los saharauis. Esto supone y se traduce en que los cerca de 300.000 refugiados ucranianos que viven en España perderán la protección temporal el 4 de marzo de 2027.

"Llegué a España con mi hija en marzo de 2022, justo después de que comenzara la guerra en Ucrania, que fue el motivo de nuestra huida. Llegamos literalmente con dos maletas y un perro, sin ninguna certeza sobre el futuro. Al principio nos dieron cobijo en Pozuelo de Alarcón. Me esforcé mucho por aprender el idioma y convertirme en agente inmobiliario. Cuando conseguí trabajo, rechacé de inmediato la ayuda económica que recibía", relata Oksana.

Sobre su hija señala que "está terminando sus estudios de dentista y, al mismo tiempo, se ha graduado de la Facultad de Filología de una universidad ucraniana. En resumen, llevo más de dos años trabajando y pagando impuestos, mi hija pronto empezará a trabajar. Nos gusta mucho España, estamos agradecidos por la ayuda y el apoyo".

"Si el Gobierno hubiera querido incluirnos, lo hubiera hecho"

Sobre la exclusión de los refugiados ucranianos de la medida migratoria, Oksana explica que "nosotros tenemos un procedimiento específico para nosotros, una autorización de residencia por protección temporal" y añade que "dado que tenemos estatus legal y permiso de trabajo, al menos por ahora, no veo ningún problema en este momento".

Sin embargo, reconoce que a partir de 2027 sí que le preocupa saber cómo su hija y ella pueden resolver "el problema de la estancia legal en España", ya que no tiene intención de regresar a Ucrania, al menos hasta que termine la guerra de Rusia contra Ucrania. "Me refiero al año 2027 cuando haya terminado la última prórroga de la protección temporal. Un problema que no tendrían ella y su hija si no les hubieran dejado fuera de la medida migratoria. Y deja un recado al Ejecutivo: "Por supuesto, si el gobierno quisiera incluirnos en el proceso, lo haría", admite.

En cuanto a Pedro Sánchez, cree que, "como cualquier líder político, tiene decisiones y posturas que generan opiniones distintas. Hay gente que valora su gestión y otros que la critican. En nuestra situación solo espero que el Gobierno nos dé la oportunidad de seguir viviendo y trabajando en España y pueda valorar los esfuerzos que hacemos para sobrevivir", ha concluido en su entrevista con Libertad Digital.