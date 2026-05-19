La trama Plus Ultra hizo pagos a Jesica Rodríguez

Felipe Baca, una persona relacionada con el caso Plus Ultra encargó que se realizara un pago por valor de 2.000 euros a "Jessica" que se correspondería con Jesica Rodríguez García, la prostituta del exministro de Transporte José Luis Ábalos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional ha tomado la decisión de imputar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. Por su parte, la Audiencia Nacional ordenó el pasado mes de marzo la detención de Felipe Baca en la isla caribeña de Aruba.

"En el desarrollo de la conversación Felipe Baca encarga a Palomero la realización de dos pagos, uno por un importe de 3.000 euros a ‘Alejandra’, aportando en la propia conversación como contacto el número de teléfono con prefijo venezolano y otro por un importe de 2.000 euros a ‘Jessica’, remitiendo la captura de pantalla de un contacto telefónico donde consta el nombre "Jess" con un número de teléfono español. Como titular del número de teléfono español consta Jesica Rodríguez García, conocida públicamente por su vinculación con José Luis Ábalos Meco", según se desprende de un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Tocamos a Ábalos"

El mismo auto señala las intenciones de la trama de contactar con José Luis Ábalos. Según el relato cronológico establecido en el auto, en marzo de 2020 "Rodolfo Reyes requiere la colaboración del Sr. Palomero para acceder a las ayudas públicas. Rodolfo Reyes le dice a Palomero que necesitan llegar a las ayudas y le pregunta qué se le ocurre a nivel político". "Necesitamos llegar a las ayudas (...) A ver qué se te ocurre a nivel político, dónde tocar puertas", escribe Reyes. A lo que Palomero le contesta: "Tocamos a Ábalos".

El nombre del exministro vuelve a aparecer cuando el auto señala que en julio de 2020 el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, informa a Rodolfo Reyes de que "ha recibido una llamada de la secretaria de Pedro Saura, de parte de Ábalos, emplazándoles para una reunión el 22.07.2020".

"Tras la reunión, Palomero manifiesta a Rodolfo Reyes que ha quedado con el amigo (KOLDO) para explicarle todo y que va a haber una reunión con el secretario de Estado. (Rodolfo Reyes: ‘Saludos. ¿Cómo vas? ¿Cómo te fue con los chicos Plus (...)’ Palomero: Mañana por la tarde he quedado con el amigo para explicarle todo. Va a haber una reunión con el secretario de Estado’", señala el auto.

De Ábalos a Zapatero

Días después de la conversación entre Reyes y Palomero, como ya ha publicado Libertad Digital, el primero le manifiesta a Martínez Sola "posibles vías para obtener influencia y señala que una crisis equivale a una oportunidad, y este responde que el fin justifica los medios. Luego, Rodolfo Reyes contacta con Ramón Gordils para sondear un posible acceso a Zapatero".

"Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero... tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento", pregunta Reyes. "Vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco cómo llegarle a ZP", responde Ramón Gordils. Posteriormente Reyes le transmite la información de la conversación a Martínez Sola y este responde: "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín".

Días más tarde Reyes le expresa a Martínez Sola "haber conseguido acceso a Zapatero y le requiere a Sola para que llame a Fajardo, el hombre de Zapatero en Venezuela (Rodolfo Reyes: ‘Acaba de hacerse el puente con ZP’. Julio Martínez Sola: ‘Aunque sea pagando un poquitín’. Rodolfo Reyes: ‘Manuel es la pieza de ZP en Venezuela. Escríbele de parte de Ramón Gordils’.

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