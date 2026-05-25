Óscar Puente se agarra a un clavo ardiendo para defender a Begoña Gómez

A nadie se le escapa que el Gobierno está pasando una mala racha, a punto de salir la sentencia del caso Mascarillas, de iniciarse el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, y con el caso Zapatero-Plus Ultra en plena efervescencia.

Por eso no resulta extraño que el ministro tuitero, Óscar Puente, se agarre a un clavo ardiendo al conocerse este lunes el informe de la UCO sobre la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Igual que salieron en tromba con las primeras informaciones sobre el caso Zapatero señalando falsamente que la causa tenía origen en una acusación de Manos Limpias, la fachosfera y el lawfare, ahora tratan de reducir el informe de la UCO a los ingresos obtenidos por Begoña Gómez por su actividad profesional como catedrática.

Basándose en la información más beneficiosa que contiene ese informe, y que es la que están destacando El País y la cadena SER, que no es otra que la UCO no ha encontrado movimientos sospechosos en las cuentas de Begoña Gómez y que "la Guardia Civil concluye que la información bancaria de la esposa de Sánchez concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales", Puente se ha venido arriba, obviando todo aquello que resulta insostenible en la actuación de Gómez, que es por lo que está siendo investigada por el juez Peinado y que recoge el informe de la UCO.

En un tono enfadado con lo que se va sabiendo del informe de la UCO, Puente ha escrito en X: "17.000 € en 2 años. Repito. 17.000 € en 2 años. Vuelvo a repetir. 17.000 € en 2 años. La facturación de Begoña Gómez. Y me callo porque si digo lo que pienso…"

17.000€ en 2 años. Repito. 17.000€ en 2 años. Vuelvo a repetir. 17.000€ en 2 años. La facturación de Begoña Gómez. Y me callo porque si digo lo que pienso… https://t.co/TfBu1wW21I — Óscar Puente (@oscar_puente_) May 25, 2026

Y se hace eco de un mensaje de la cadena SER según el cual la UCO "enfría" los indicios de Peinado contra la mujer del presidente del Gobierno.

Nada más lejos de la realidad. Lo que hace impresentable e insostenible la actuación de Begoña Gómez es la utilización de su posición como esposa del presidente del Gobierno y de los recursos de la Moncloa para crearse una carrera profesional de la que no es acreedora por méritos propios, además de, supuestamente, haberse apropiado de forma indebida de un software que no le pertenecía y que la UCO acredita que "llegó a mantener una activity comercial". El informe de la UCO certifica, además, que Begoña Gómez se saltó los controles de la Universidad Complutense para usar privadamente el software y señala directamente a la esposa del presidente Sánchez por la contratación irregular de Deloitte para su cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la UCM: "Participó directamente".

Lo que hoy se está confirmando son informaciones que publicaron medios como El Confidencial y El Mundo hace casi dos años, que dejaron a las claras que, más allá del devenir judicial del caso, la actuación de Begoña Gómez era claramente reprobable.

Esas informaciones periodísticas sobre el software que Gómez pidió gratis a tres empresas ponían de manifiesto la impunidad con la que había actuado desde que su marido llegó a la presidencia del Gobierno. Sólo desde la percepción de que era intocable por ser la mujer de Pedro Sánchez se podía explicar que Begoña Gómez se hubiese conducido durante años en el ejercicio de sus actividades profesionales con tanta irresponsabilidad y alegría.

Que Óscar Puente, la cadena SER y El País quieran dejar reducido el caso a 17.000 euros ingresados en dos años y a la no existencia de movimientos sospechosos en las cuentas de Begoña Gómez no deja de ser una maniobra de distracción.