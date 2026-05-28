El abogado y catedrático de Derecho Bernardo del Rosal ha renunciado a la defensa de Julio Martínez Martínez en el caso Plus Ultra.

El "amigo", "lacayo" y pagador del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, se encuentra imputado en el caso que investiga el juez Luis Calama en la Audiencia Nacional por ser el presunto "testaferro" de Zapatero. Ambos habrían interferido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra mediante la influencia del exlíder socialista en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Por medio del presente escrito vengo a poner en conocimiento del Juzgado núm. 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia la renuncia del letrado Bernardo del Rosal Blasco, colegiado núm. 5.392 ICALI, a continuar haciéndose cargo de la defensa de don Julio Martínez Martínez, renuncia que conoce y acepta mi representado y que encuentra su motivo en diferencias irreconciliables en la estrategia de defensa", explica el abogado en su escrito de renuncia presentado ante el juez Santiago Pedraz y al que ha tenido acceso Libertad Digital.

En este sentido, asegura que "se mantendrá en sus funciones como letrado defensor cumpliendo puntual y estrictamente las obligaciones que le impone tal situación", hasta que Martínez Martínez designe un nuevo letrado defensor. Del Rosal es uno de los mejores penalistas del país, si bien ha tenido diferencias irreconciliables con su representado.

Fuentes jurídicas confirman a Libertad Digital que Julio Martínez Martínez no está dispuesto a colaborar con la Justicia. Por tanto, cualquier estrategia procesal que estuviese vinculada a esa vía estaría chocando frontalmente con sus intenciones, lo cual podría ser la causa de la ruptura. Este periódico se ha puesto en contacto con el entorno del letrado para preguntar acerca de si esta es la posible causa de la ruptura con su cliente, si bien el entorno del ya exabogado defensor de Martínez Martínez ha negado hacer ninguna consideración al respecto señalando que ahora la estrategia procesal recaerá sobre otro letrado.