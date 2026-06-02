Albert Rivera desmonta los "cuentos" de Pablo Iglesias: "El PNV nos traicionó"

Después de que Pablo Iglesias se jactara en RNE de su papel para hacer presidente a Pedro Sánchez sin que este tuviera que hacer "ni una sola llamada" y presumiendo de "engañar" a Ciudadanos y PNV, Albert Rivera le ha contestado apelando a la "realidad más allá de los cuentos" del ex líder de Podemos.

En una intervención en Horizonte, el ex líder de Ciudadanos dijo tajante que "no nos engañaron porque sabíamos que Sánchez no quería elecciones" aunque sí ha apuntado que Iglesias lo intentó, apelando a que se trataba de una moción instrumental para ir a las urnas.

Tras recordar que Ciudadanos votó en contra de esa moción y que si Iglesias le hubiera "engañado, habría votado con él", destacó que si Sánchez es presidente es porque "el PNV traiciona la mayoría" del PP que estaba respaldando, pasándose "al lado de la izquierda más radical".

💥Albert Rivera @Albert_Rivera sobre las declaraciones de Pablo Iglesias "Que nadie se equivoque, si Sánchez es Presidente en ese momento es porque el PNV traiciona a la mayoría con la que votábamos presupuestos, leyes e investidura" #Horizonte pic.twitter.com/euyW0b3pt6 — Jali #STOPokupas (@jaliroller) June 1, 2026

Rivera censuró que Iglesias trate de meter en su relato "a personas que hace siete años que están fuera" de la política y señaló que "el populismo tiene unas patas muy cortas". Además, afirmó que ahora "tiene una oportunidad de oro" para hacer una jugada similar "si tan importante es votar mociones contra la corrupción", instándole a presentar y votar una.

"Dicen todo eso y ahí siguen, atrincherados en los escaños, con toda esta corrupción que debe de ser veinte veces mayor" que la de 2018, "con una corrupción hístórica", dijo Rivera apuntando que "ahí se mata su relato".