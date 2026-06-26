Azcón defiende a Nolasco y su postura sobre los menas

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha mostrado este viernes su firme respaldo a su vicepresidente, Alejandro Nolasco, así como al resto de los miembros de su Ejecutivo Autonómico. Durante la sesión de control en las Cortes, el líder regional ha dejado claro que apoyará a sus consejeros siempre y cuando digan la verdad. De esta forma, ha salido al paso de los ataques vertidos por la izquierda, en concreto por Chunta Aragonesista (CHA), que acusaba al Gobierno de Coalición de vulnerar los derechos humanos al vincular a los menores extranjeros no acompañados (menas) con la delincuencia.

Para el dirigente aragonés, las acusaciones de la izquierda constituyen una exageración absolutamente impropia. En su respuesta a la diputada de CHA Verónica Villagrasa, Azcón ha subrayado que su Ejecutivo no va a ceder ante la corrección política para hablar únicamente de lo que le interesa a la oposición. Muy al contrario, ha insistido en la necesidad de abordar los verdaderos retos que existen en los centros de acogida sin mirar hacia otro lado ni esconderlos.

"Lo que no vamos a hacer es ocultar la verdad ni meterla debajo de la alfombra", ha aseverado desde la tribuna. En este sentido, ha recordado que el desafío migratorio requiere ser tratado con el máximo rigor. Dicha firmeza exige, según ha explicado, tomar decisiones efectivas como garantizar la seguridad privada en los centros y confiar en el Estado de Derecho. Además, ha recordado que, de existir algún tipo de vulneración de derechos fundamentales, ya se habría producido una cascada de demandas en los tribunales, algo que no ha sucedido.

Frente al victimismo de la oposición, el jefe del Ejecutivo Autonómico ha instado a la parlamentaria a asumir la realidad de las calles. "Hay una parte de esos menores que cometen delitos", ha sentenciado. Una constatación empírica que desbarata el discurso de Villagrasa, quien minutos antes había acusado a Nolasco de deshumanizar a estos individuos y había responsabilizado directamente al presidente por mantenerlo en su cargo, apoyándose en comunicados de entidades como Amnistía Internacional o el Colegio de Periodistas de Aragón.

La diputada de CHA también cometió el error de reprochar la ausencia del vicepresidente en el hemiciclo, una circunstancia que Azcón no ha dudado en afearle con contundencia. Nolasco no se encontraba en las Cortes porque estaba en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) gestionando un grave incendio forestal declarado en la comarca de La Litera. "¿Tanto le costaba pedir disculpas por haber metido la pata?", ha inquirido el líder regional.

Finalmente, Azcón ha pasado a la ofensiva y ha exigido a CHA que haga una profunda reflexión sobre su papel político. Ha cuestionado si la formación pretende instaurar en el Parlamento Regional la estrategia del insulto y la mentira. Asimismo, le ha recordado su complicidad con el Gobierno de Pedro Sánchez, un Ejecutivo Central envuelto en escándalos de corrupción, que promueve una financiación que perjudica a Aragón y que mantiene marginadas las infraestructuras de la región, como ocurre con la red ferroviaria de Teruel.