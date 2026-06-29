Sánchez inaugura el regalo de su Gobierno a la OMT

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha inaugurado esta tarde junto a varios de sus ministros la nueva sede ONU Turismo en el remodelado Palacio de Congresos de Madrid, un espacio que comprometió su Ejecutivo hace años mientras su mujer, Begoña Gómez, estrechaba lazos con el entonces secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili.

En el acto, Sánchez afirmó que este "espacio de encuentro" se convertirá en un centro de referencia para impulsar el turismo del futuro y reforzar el papel de España como sede del organismo internacional. También ha defendido la necesidad de reforzar el multilateralismo mediante la cooperación internacional.

El presidente también se ha jactado de la ayuda al desarrollo española, que superó los 4.550 millones de euros en 2025, un 13% más, y ha afirmado que la solidaridad internacional "no es un gasto, sino una inversión en estabilidad".

Sánchez también ha puesto en valor el nombramiento de Shaikha Al Nowais como primera mujer al frente de ONU Turismo en los 50 años de historia de la organización, un avance que, según ha señalado, refleja el compromiso con la igualdad y un liderazgo más inclusivo.

Además, ha apuntado que los grandes retos globales no pueden resolverse de forma aislada y ha defendido que la solidaridad y la cooperación deben situarse por encima de la rivalidad entre países.

A su vez, ha destacado que el antiguo Palacio de Congresos de Madrid, que ha dicho que vuelve a abrirse al mundo, representa "la esencia del multilateralismo" y ha subrayado que España quiere seguir siendo un espacio de encuentro para abordar los grandes debates globales.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha destacado que la apertura de la nueva sede supone "una celebración para el progreso en el sector".

Por su parte, la nueva secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais, ha afirmado que la inauguración marca "un nuevo comienzo" para la organización en Madrid y ha agradecido a España su apoyo. "El turismo es una gran potencia para cooperar" y la nueva sede contribuirá a esa misión de servicio, ha señalado, convencida de que el edificio será "la casa" de la organización en esta nueva etapa.