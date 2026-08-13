Caen varias redes de empadronamientos falsos para regularizar inmigrantes ilegales

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de Algeciras (Cádiz), han detenido a cinco personas como presuntas responsables de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular, tras descubrir un sistema basado en la realización de empadronamientos ficticios a cambio de dinero.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la investigación se inició a principios del pasado mes de abril, después de que los propietarios de dos viviendas de Algeciras denunciaran que varias personas figuraban inscritas en el Padrón Municipal en sus domicilios sin haber prestado su consentimiento ni tener conocimiento de dichas inscripciones.

Las primeras comprobaciones realizadas por los agentes permitieron constatar que entre ambos inmuebles figuraban empadronadas hasta ocho personas que nunca habían residido en esas viviendas.

Requisitos de la normativa de extranjería

Las pesquisas permitieron determinar que la principal investigada se encargaba de captar a ciudadanos extranjeros interesados en regularizar su situación administrativa y, a cambio de una contraprestación económica, gestionaba su empadronamiento en domicilios en los que realmente no residían.

Los certificados de empadronamiento obtenidos mediante este procedimiento eran posteriormente incorporados a diferentes expedientes administrativos de autorización de residencia y trabajo con el objetivo de acreditar fraudulentamente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa de extranjería, ha agregado la Policía.

De esta manera, los investigados habrían establecido un sistema destinado a proporcionar documentación que no se correspondía con la realidad, utilizando los registros administrativos para facilitar la obtención fraudulenta de autorizaciones de residencia y trabajo.

Sonseca y Ajofrín

Con el mismo modus operandi, la Guardia Civil ha detenido a dos hombres por favorecer la inmigración ilegal. Se han detectado más de 60 empadronamientos fraudulentos en las localidades toledanas de Sonseca y Ajofrín.

Los dos varones captaban a ciudadanos extranjeros y les facilitaban la documentación necesaria para obtener el empadronamiento y poder posteriormente regularizar su situación en territorio nacional. En esta ocasión fue la Policía Local de Sonseca quien alertó de un elevado número de personas empadronadas en una misma vivienda de la localidad.

A partir de esta información, agentes de la Guardia Civil de Sonseca, en colaboración con la Policía Local, realizaron diversas gestiones para verificar los hechos y constataron que en un mismo domicilio figuraban empadronados más de 50 ciudadanos de origen extranjero.

Estas personas, principalmente ciudadanos de Marruecos y Argelia, presentaban contratos de alquiler facilitados por los detenidos, en los que se establecía el pago de 200 euros por el supuesto alquiler de una habitación.

Los agentes constataron que algunos de los ciudadanos extranjeros empadronados tenían prohibida la entrada en el espacio Schengen y verificaron que el inmueble no disponía de los suministros de luz y agua, circunstancias que hacían inviable su utilización como vivienda.

La misma actividad se detectó en un domicilio de Ajofrín, en el que figuraban empadronados doce ciudadanos extranjeros en situación irregular.

Una vez detectados los hechos en ambas localidades, se comprobó que casi la mitad de las personas empadronadas habían iniciado ya trámites de regularización sobre la base de los empadronamientos obtenidos en estas localidades.