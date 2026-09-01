El PSOE pide a Pedraz que impida a las partes analizar la información de sus cuentas bancarias

El Partido Socialista ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que limite el acceso de las seis cuentas bancarias que ordenó investigar al Ministerio Fiscal, impidiendo así que tengan acceso a esta información las partes personadas en el procedimiento, es decir, tanto los abogados defensores como la acusación popular unificada.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional acordó abrir una pieza separada dentro del procedimiento en el que estudia las cloacas del PSOE con el objetivo de conocer los pagos del Partido Socialista a la fontanera socialista Leire Díez. De hecho, ordenó investigar más de 80 cuentas bancarias vinculadas al caso; estando seis de ellas a nombre del partido que lidera Pedro Sánchez.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, los socialistas piden al magistrado que la información obtenida no vaya a las partes con el objetivo de que estas puedan analizar la totalidad de los datos, que podrían afectar a terceros que nada tienen que ver con el caso en el que Pedraz investiga las presuntas actividades ilícitas de la cloaca de Leire Díez y Santos Cerdán. Así, pide que las partes solamente puedan consultar la información que la Fiscalía considere relevante para la causa; es decir, la resultante del expurgo que realice Anticorrupción.

"Teniendo por presentado este escrito, con el documento adjunto, y sus copias, se sirva tener por solicitada la limitación de acceso a la Pieza Separada Económica formada por el Auto del pasado 30 de julio, circunscribiéndolo al Ministerio Fiscal, y posteriormente el expurgo de los datos que se obtengan y no se correspondan con 'los pagos efectuados en relación con los hechos investigados', tal y como recoge el Antecedente Primero de tal Auto, para la tutela efectiva del derecho a la intimidad de las personas y entidades que pueden aparecer reflejados en los movimientos bancarios solicitados, respecto de las cuentas titularidad de mi representado, y no tengan ninguna relación con el objeto de la presente investigación", expresa el escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Entre las cuentas que el juez ordenó investigar, se encuentran las del histórico socialista andaluz Gaspar Zarrías y las de su consultora, Zañó Consultores. Zarrías reconoció en su declaración como testigo en el marco del mismo caso, pero en la causa que se dirime en los Juzgados de Plaza de Castilla, que pagó 16.000 euros a Leire Díez en cuatro meses, supuestamente por un informe sobre el caso Villarejo en el que no se aportaba ninguna información de valor.

Además, se investigan las más de 50 cuentas que el abogado Ismael Oliver tenía a su cargo. Oliver habría actuado como canalizador de pagos procedentes de las esferas socialistas hacia Leire Díez y la cloaca del PSOE. El rastreo de todas las cuentas es ordenado desde el año 2024 hasta la actualidad.