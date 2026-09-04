Baleares exige explicaciones a Sánchez por "ocultar información" sobre el riesgo de llegadas masivas de inmigrantes

La presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, ha exigido explicaciones a Pedro Sánchez después de que el jefe del Ejecutivo reconociese la existencia de informes policiales que advertían de un "alto riesgo" de llegadas masivas de inmigrantes irregulares por vía marítima a la Península y Baleares.

Según informa EFE, Prohens ha comparecido de urgencia este viernes "ante la trascendencia y relevancia de las informaciones conocidas en las últimas horas" y ha denunciado que el Gobierno no trasladase al Ejecutivo balear unas alertas que afectaban directamente al archipiélago.

"¿Por qué se nos está ocultando esta información?", se ha preguntado la presidenta balear después de conocer las palabras pronunciadas por Sánchez este jueves en el Congreso.

El presidente del Gobierno señaló durante su comparecencia que, antes de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, los informes policiales de alerta se referían a posibles entradas marítimas en la Península y Baleares.

Sánchez le aseguró que las llegadas bajaban

Prohens ha puesto el foco en que Sánchez no le informó de la existencia de esas advertencias durante la reunión que ambos mantuvieron en Palma el pasado 29 de julio.

La presidenta balear ha recordado que el jefe del Ejecutivo le aseguró entonces que la inmigración irregular en las islas iba a la baja, pese a que ahora ha reconocido que existían informes policiales que situaban a Baleares entre los territorios con riesgo de sufrir llegadas masivas.

Tras conocer estas informaciones, Prohens ha remitido una carta a Sánchez en la que reclama conocer el riesgo de seguridad advertido en esos informes y las medidas que adoptó el Gobierno para prevenirlo.

La dirigente popular también ha recordado al presidente sus reclamaciones para activar Frontex y reforzar los recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante las llegadas de inmigrantes irregulares al archipiélago.