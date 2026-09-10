Sánchez se lamenta de que le llamen "perro" cuando su mujer lo lucía como lema en una chapa

En su rifirrafe con Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados por Ceuta, Pedro Sánchez acusó al líder de Vox de haber aportado "en todos estos años" odio y xenofobia al debate público. "Me han llamado autócrata, dictador. Incluso me llama perro, me llama perro, sí, sí. A diferencia de usted yo seré un perro, pero no tengo amo".

El lamento de Sánchez sobre el término contrasta con el uso que él mismo y su partido han hecho durante los últimos años de la expresión "Perro Sanxe", que nació como un apodo empleado en redes sociales para criticar al presidente y que el PSOE terminó convirtiendo en un lema político.

Durante la campaña de las elecciones generales de julio de 2023, el PSOE utilizó la expresión acompañada de un corazón rojo y llegó a crear camisetas con el lema. El propio Sánchez asumió entonces el apodo, hasta el punto de convertirlo en parte de la imagen de su campaña.

También Begoña Gómez lució durante el cierre de aquella campaña una chapa en la que podía leerse "perra Sanxe". La mujer del presidente acudió al acto de Getafe del 21 de julio de 2023 con la chapa en la solapa, mientras que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, también fue vista con la misma insignia.

La utilización de "Perro Sanxe" como marca

La utilización del término no quedó únicamente en la campaña electoral. El PSOE inició los trámites para registrar "Perro Sanxe" como marca. La Oficina Española de Patentes y Marcas rechazó inicialmente la solicitud en noviembre de 2023, pero el partido presentó posteriormente un escrito de alegaciones defendiendo la originalidad y el uso legítimo de la marca. Finalmente, en septiembre de 2024, la Oficina de Patentes y Marcas concedió al PSOE los derechos sobre ella.

El propio Sánchez ha seguido exhibiendo públicamente su vínculo con el personaje. Una figura de "Perro Sanxe" que tuvo durante dos años en su despacho de la Moncloa fue cedida por el presidente a una subasta solidaria de SER Cataluña. Según explicó la emisora, la figura había sido creada durante la campaña electoral de 2023 a partir de uno de los diseños que circulaban entonces por las redes sociales.

Ahora, tres años después de aquella campaña, Sánchez recupera la expresión para cargar contra Abascal en una sesión en la que el presidente se enfrentó también a Alberto Núñez Feijóo y volvió a cargar contra PP y Vox por la decisión del Tribunal Supremo de paralizar el derecho a voto de la Ley de Nietos.

Feijóo había acusado al presidente de estar "pendiente de manipular el censo con la Ley de Nietos", mientras que Abascal le advertía de que Vox le ganaría "en las urnas como hemos hecho con la Ley de Nietos" y cuestionaba su posición respecto a Marruecos.