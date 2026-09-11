Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: 25 años del 11-S, Nuevos informes contra el Gobierno, Perelló y Peramato, Sánchez oculta la verdad de Ceuta, Cataluña y sus escaños.

25 años del 11-S

Hoy se cumplen 25 años del 11-S. La prensa recuerda cómo fue aquel día, analiza las consecuencias de los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono de los EE UU y cómo aquel día cambió el orden mundial. La prensa recoge también los testimonios de los supervivientes de los atentados que explican las secuelas que aún padecen. Luis Rojas Marcos, el prestigioso psiquiatra que reside en Nueva York, dice en La Razón: "Alguien me preguntó cómo estaba yo, y perdí la capacidad de hablar". Las imágenes de aquel día parecen sacadas de una película de ciencia ficción y desgraciadamente inspiraron a otros muchos terroristas: los del 11-M, los de los atentados de París de 2015 contra la sala Bataclán o más recientemente el 7-O en Israel. Lo explica Rogelio Alonso —catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos— en una tribuna en El Mundo: "Como si de un publicista se tratara, el terrorista intenta innovar para profundizar en la degradación y deshumanización de sus víctimas exponiendo cruelmente su sufrimiento en los mismos instantes en los que lo está provocando". Aquel día cambió el mundo, desde la política exterior de EE UU —con las guerras de Irak y Afganistán— hasta la seguridad internacional en los aeropuertos.

Nuevos informes ponen al Gobierno contra las cuerdas

El Mundo ha accedido a un informe clave y que no está incluido en el listado de los documentos desclasificados por el Gobierno. El informe implica a Rabat al señalar que dos pinchazos realizados por el Ejército a agentes marroquíes tres días antes de la invasión alertaban de la "entrada masiva". Es decir, Marruecos ya era conocedor en aquel momento de lo que se estaba preparando.

Eso sí, la información habría tardado tres días en llegar a la cúpula militar. Además, El Confidencial publica otro documento, elaborado por el CENIF, el Centro Nacional de Extranjería y Fronteras, que confirma lo que se viene denunciando desde los días posteriores a la avalancha: la presencia de invasores en la península. La Policía ha detectado la presencia de inmigrantes del asalto a Ceuta con DNI y pasaportes españoles robados, falsificados o alquilados a cambio de dinero. Hay, al menos, 17 casos.

Sánchez oculta la realidad de Ceuta

Vozpópuli ha descubierto que Sánchez no solo impidió la visita del Rey a Ceuta.

Hizo lo mismo con Magnus Brunner, el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración. Días después de la invasión solicitó una visita a la ciudad para comprobar la situación y el Gobierno se lo impidió, "invitándole" a que no fuera por motivos de seguridad. Sin embargo, el entorno del comisario reconoce que la respuesta suena a excusa y que la verdadera intención era "tapar la realidad".

Distancia sideral entre Perelló y Peramato

Isabel Perelló, la presidenta del CGPJ, ha realizado una firme defensa de los jueces ante los constantes ataques del Gobierno en la apertura del Año Judicial. Titula ABC: "La presidenta del CGPJ denuncia la extrema gravedad de acusar a los jueces de actuar por política". El País le responde en el editorial señalando que "el respeto institucional debe ganarse". La firmeza de Perelló en la defensa de la Justicia contrasta con la información que ha encontrado ABC en la Memoria Anual de la FGE elaborada por Teresa Peramato: que le dedica 13 páginas a defender a Álvaro García Ortiz y a explicar por qué tras su condena le mantiene en la carrera.

El País se revuelve contra el TS

El País acusa al Tribunal Supremo de "dar alas a la teoría de Vox del pucherazo electoral". Es su respuesta al auto del Alto Tribunal que señala que la suspensión cautelar de la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados en base a la llamada ley de nietos se debe a que "es un peligro fundado, real y serio" que podría alterar "el resultado deseado por los españoles". Para El País, que acusa al TS de asumir "teorías de quienes sin base agitan el pucherazo", estamos ante "una restricción del ejercicio de un derecho fundamental de este calado es inaudita", en línea con la postura de Bolaños. Rebeca Argudo en ABC explica que "el voto es, ante todo, el instrumento mediante el cual se posibilita algo mucho más importante para una democracia: un gobierno representativo, elegido de forma transparente, reglada, adecuadamente supervisada y fiel al cuerpo electoral".

Agria diada para Illa

Y El Mundo lo celebra con una encuesta. Según Sigma Dos, el PSOE de Illa se hunde y podría perder hasta 11 escaños. Tampoco le va nada bien a Junts, que podría pasar de 35 a 19. En el lado opuesto, la Aliança Catalana de Sílvia Orriols crece con fuerza hasta convertirse en la segunda fuerza política.

El crecimiento es espectacular, pasando de 2 diputados hasta los 28 que podría alcanzar. También Vox sale bien parado y podría empatar con el PP, que retrocede.