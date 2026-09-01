Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: la señalización de la Corona, la defensa de Marruecos, las reveliones dentro del PSOE, la oposición.

Sánchez señala al Rey

Tras un mes desaparecido, el presidente del Gobierno sigue sin hacer autocrítica por la pésima gestión de la invasión de Ceuta y señala al Rey en su primera entrevista después de unas largas vacaciones sólo interrumpidas para lanzar recomendaciones musicales y literarias a través de las redes sociales. Pedro Sánchez respondió a las críticas por no permitir que Felipe VI acuda a la ciudad autónoma, como bien subraya ABC, "con el dato falso de que lleva veinte años reinando y nunca ha ido". El Rey fue proclamado hace doce años, a pesar de lo cual repitió esta falsedad hasta en dos ocasiones sin que nadie del equipo de la cadena SER enmendase el error. "Cuando acabó la entrevista, Aimar Bretos seguía allí. Creo", escribe Rebeca Argudo. De manera intencionada, o realmente equivocada, Pedro Sánchez habló de la ausencia de la Corona en Ceuta y Melilla en "los más de veinte años de reinado", dijo. El País titula en portada que "Sánchez anuncia que el Rey visitará Ceuta por primera vez". Dijo el presidente que "hay razones suficientes para que el monarca visite Ceuta y Melilla, y que, "cuando se den las condiciones para ello", ese viaje "se hará" y que será antes de las elecciones. Apostilla David Jiménez Torres en El Mundo que "en otro momento, o con otro presidente, esta declaración habría sido vista como un gran acontecimiento.

El problema es que Sánchez anunció esa futura visita del Rey con la misma firmeza con la que prometió que presentaría los presupuestos de 2026. Y los de 2025. Y los de 2024". La Razón hace una lectura más dura: "Sánchez acelera por la crisis de Ceuta el plan para desgastar al Rey". La maniobra, según este diario, "busca colocar en el foco a Felipe VI" y no es, ni mucho menos "un hecho aislado, sino que forma parte de la estrategia de La Moncloa". De hecho, cuentan que algún ministro propuso como medida de presión a Zarzuela la posibilidad de que el Rey llamase a Mohamed VI. En el editorial concluyen que "la mano que movía la lengua desatada de Óscar Puente contra el Rey era la de Pedro Sánchez" y denuncia que el presidente "sabe que los actos de don Felipe deben ser refrendados por el Ejecutivo, pero también que no puede defenderse". El editorialista de LD zanja así el asunto: "Las críticas de Sánchez al Rey y la defensa de Marruecos son un paso más en su plan de desintegrar el Estado constitucional". También ABC publica un largo editorial en el que acusa a Sánchez de "utilizar al Rey" e Ignacio Camacho le lanza un órdago al presidente: "Lo que hubiera hecho un dirigente digno, y todavía está a tiempo, es convocar en la ciudad invadida un Consejo de Ministros presidido por Felipe VI para enviar un mensaje de firmeza a Marruecos".

Mientras, presenta a Marruecos como un fiel colaborador

Las críticas más o menos veladas a nuestro Rey se tornan en elogios al referirse a la dictadura de Mohamed VI. Tras un mes de silencio, "Sánchez protege a Marruecos y le exime de responsabilidad alguna", dice El Mundo en portada. Ayer responsabilizó de la invasión a "Rusia, a Israel y a una internacional ultraderechista", una nueva interpretación de los hechos que sucede a la inicial: las mafias. Una teoría igual de descabellada que esta última porque, como explica el sociólogo Juan Jesús González en el mismo diario, "resulta técnicamente imposible desligar la operación de la estrategia seguida por Marruecos durante todo este tiempo con vistas a la recuperación de lo que considera territorios ocupados", esto es Ceuta y Melilla.

En público solo la ministra de Defensa admite las advertencias de los servicios de inteligencia días antes de la avalancha. Hoy, The Objective avanza que "Moncloa investiga si la inteligencia de Robles ocultó a Marlaska informes clave sobre Ceuta". Sin embargo, citando fuentes gubernamentales, La Razón asegura que admiten que sí existe chantaje por parte de Marruecos y que si el Gobierno no se muestra complaciente con el régimen "nos metería a otros 70.000 inmigrantes más". Otras voces del Ejecutivo trasladan a El País que si ya han regresado 60.000 ilegales a su país es porque Rabat lo ha permitido y aseguran que seguirán produciéndose devoluciones, incluidas las de menores que retornarán con sus familias.

Ceuta es un auténtico polvorín

Cumplido un mes de la invasión, se suceden los episodios violentos y crece el temor a que se repitan escenarios como el vivido el año pasado en Torre Pacheco o en El Ejido a comienzos de siglo. La decana del Colegio de Abogados de Ceuta denuncia hoy en Vozpópuli que "las detenciones han pasado de cuatro diarias a quince, nunca he visto nada igual". Muchas son por agresiones sexuales. La fiscal jefe de Ceuta, Silvia Rojas, denuncia en El País que "se produce casi una agresión sexual al día. Hay preocupación". Según los datos oficiales hay, al menos veintitrés denuncias. Y cuatro semanas después, la cifra de ilegales que siguen en Ceuta es una incógnita. El Ministerio del Interior habla de 5.000, el Gobierno de la ciudad de 10.000 y el sindicato de la Policía SUP la eleva hasta los 15.000. De estos ilegales muchos son menores, alrededor de unos cuatro mil. Y ellos constituyen ahora mismo uno de los mayores quebraderos de cabeza porque su repatriación no es, ni mucho menos, sencilla. Esta misma semana va a comenzar la tramitación de los primeros 25 expedientes ordinarios de repatriación de menores no acompañados pero, cuenta este martes El Mundo que "los funcionarios no quieren firmar" las expulsiones. Temen ser condenados a varios años de inhabilitación por prevaricación administrativa como ya les sucedió a dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía tras la repatriación exprés de 55 menores a Marruecos en el año 2021.

Una parte del PSOE se rebela

Ya hay al menos una decena de alcaldes socialistas que han decidido rebelarse contra las directrices de Ferraz y secundar las protestas convocadas por la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) para mañana en solidaridad con los ceutíes. Y la cifra podría seguir creciendo, según ABC, en las próximas horas con otros tantos. Otros muchos lo harían encantados pero el miedo a las represalias les impide hacerlo. Es el caso del primer edil de Gandía, que sucedió a Diana Morant al frente de la alcaldía. Él había anunciado su presencia en las concentraciones pero las presiones del partido, que en la Comunidad Valenciana lidera su predecesora, la ministra de Ciencia, le han obligado a dar marcha atrás.

Y la oposición calienta motores

La invasión de Ceuta es pura dinamita para un presidente que se resiste como gato panza arriba a adelantar las generales. Dice Sánchez que un Ejecutivo de PP y Vox sería "una involución" y que "peleará con uñas y dientes" contra esa coalición. Lo suyo es, escribe Luis Ventoso en El Debate, "una declarada vocación de dictador". Pero, salvo que tire al monte definitivamente, el año que viene habrá elecciones y los dos partidos de la derecha, a la luz de las encuestas, están llamados a entenderse cuando se convoquen las elecciones porque la suma de los votos de ambas formaciones supera amplísimamente la mayoría absoluta pero en solitario, nada tienen que hacer.

La euforia en Génova, sede general de los populares, les lleva a afirmar en El Confidencial que "es más probable ganar Asturias y Castilla-La Mancha que el PSOE se rehaga". Tampoco los partidos a la izquierda del PSOE están dispuestos a dejar pasar la oportunidad de utilizar la invasión para arañar votos. Sumar atribuye la responsabilidad de la avalancha mientras IU, ERC, BNG y Podemos creen que el Gobierno se equivoca al defender a Marruecos.