Torre Pacheco, manual práctico de agitación

No le dieron importancia cuando oyeron la amenaza: "¡Os damos tres minutos para que os vayáis de aquí, esta playa es nuestra!". El grupo de jóvenes siguió a lo suyo. Estaban sentados en la calle Alameda, cerca de la playa de Jesuitas, en el municipio alicantino de Pilar de la Horadada. Sobre la una de la madrugada, desde un todoterreno blanco, les dispararon. Un joven de 18 años, alumno del IES Floridablanca de Murcia, resultó herido grave. Una bala a siete centímetros del corazón. Otro, menor de edad y alumno del IES Monte Miravete de Torreagüera, con un disparo en el costado derecho. "Se habrían realizado hasta seis disparos", según el periódico Información. El IES donde estudia el menor condenó la agresión "con arma de fuego sufrida por uno de nuestros alumnos mientras disfrutaba de sus vacaciones en la playa".

Son murcianos, españoles y sus padres de origen marroquí. Ocurrió el 2 de julio, días antes de la brutal paliza que tres jóvenes marroquíes propinaron a Domingo Tomás, un vecino de Torre Pacheco de 68 años. El primer suceso es desconocido para la opinión pública; del segundo se han hecho eco hasta los rusos.

Datos para situar la trama. En la Elecciones Generales de 2023, VOX perdió en la Región de Murcia 36.705 votos (el 18,4% de los que obtuvo en 2019. De primero cayó a tercero). El PP ganó con 118.472, un 62,5%. Primera fuerza). En Torre Pacheco sucedió algo parecido. Al partido de extrema derecha le abandonó el 23% de sus votantes (1.150) y el PP pasó de 3.218 a 6.488. En el Ayuntamiento, 8 representantes del PP por 4 de VOX. De los 21 concejales (3 del PSOE y 6 de una agrupación independiente), ninguno de origen marroquí, pese a ser el 17% de la población del municipio.

Sea porque en VOX olisquean un anticipo electoral o porque vieron en la agresión al vecino del municipio murciano una baza para su estrategia política, los dirigentes del tercer partido político nacional -con 33 diputados y 35 millones de euros en subvenciones en los últimos cuatro años-, decidieron echar gasolina al fuego y que se liase parda.

Esta es la secuencia. A primera hora (8:39) del 10 de julio, Pablo González Gasca, dirigente de Revuelta -la organización juvenil de VOX- y de oficio manipulador en redes, publica un vídeo en el que se ve a dos personas golpeando a un señor mayor. Afirma que las imágenes se corresponden con la agresión al vecino de Torre Pacheco. "Los criminales deben pagar, la vida de nuestra gente está en juego". Es un engaño. En las imágenes -grabadas en mayo y en Almería- dos jóvenes patean e insultan a un sintecho "por ser pobre y maricón". Se detuvo a los agresores. A la hora y media (10:06), José Garre, concejal de VOX en Torre Pacheco, difunde el vídeo con este mensaje: "Así infunden el terror en #TorrePacheco los de la religión de paz". El presidente de VOX en Murcia, José Ángel Antelo lo retuitea inmediatamente (10:06) y la cuenta oficial de VOX continúa la cadena (10:30) ¡TODOS FUERA!

Desde cuentas de dirigentes de VOX se propaga un vídeo a sabiendas de que es falso. Manipulan y alimentan el odio. Al día siguiente, viernes 11, un mensaje en el canal de Telegram @Spain_De------ enlaza con un comunicado del grupo Deport Them Now (DTN), que llama a la "cacería para el 15, 16 y 17". En el comunicado se lee: "cuya agresión ha sido grabada y compartida en redes sociales". Se refirieren al vídeo difundo por los dirigentes de VOX. El líder de DTN es detenido por la Guardia Civil. VOX y DTN celebraron actos conjuntos el pasado mes de marzo en Barcelona.

El Ayuntamiento de Torre Pacheco convoca una concentración a las 20 horas del 11 de julio. Se desarrolla pacíficamente hasta que grupos violentos la convierten en 'cacería': "Vete a tu país". El presidente de VOX Almería desprecia el llamamiento a la calma del Ayuntamiento y convoca para el día siguiente: "Defiéndete de la inseguridad. Ven a Torre Pacheco". En la noche del 12 los enfrentamientos se agravan.

No han sido los vecinos -españoles o de origen marroquí- los que han provocado escenas de violencia. Pero hay vecinos violentos, españoles o de origen marroquí, que sí lo han hecho. Unos tienen todo el derecho a exigir seguridad y afirmar que son "los otros" los causantes de su inseguridad (aunque las estadísticas de delitos en Torre Pacheco no lo avalen). Como también están en su derecho de exigir políticas de integración, y denunciar las actitudes xenófobas, los seis mil marroquíes que viven en el municipio. No son vasallos. Es responsabilidad de los poderes públicos que se cumpla la ley y buscar soluciones. Los dirigentes políticos deben llamar a la calma y VOX ha hecho justo lo contrario.

Cuando se cumplían 25 años de los disturbios de El Ejido (Almería), la ultraderecha fue a buscar un muerto en Torre Pacheco. La abanderada, una señora carlista con boina roja, estaba acompañada por un numeroso grupo de ultras y neonazis venidos de Italia y Rumania, además de los nacionales. Iban de "cacería de moros". Y estos, que no estaban dispuestos a ser cazados, contestaron: "Aquí os esperamos". El enfrentamiento lo evita la intervención de la Guardia Civil.

Dicen los que saben de conspiraciones que eso de los ultras ha sido cosa del CNI, que los tiene infiltrados, y de Marlaska para que no se hable de la banda de Sánchez. No sé... suena a repetido. Yo creo que los extremistas oyeron lo de que "solo el pueblo salva al pueblo", y a un inspector jefe de policía decir en la radio que "cuando el Estado falla, la gente sale a la calle. Los entiendo" y fueron a echar una mano. "Defiéndete de la inseguridad. Ven a Torre Pacheco" era el llamamiento del presidente de VOX Almería.

Según Eurostat, España es el segundo país de la UE en emitir órdenes de expulsión. De enero de 2024 a marzo de 2025, el Gobierno de Sánchez aprobó 67.735 deportaciones (sin contar las que se resuelven por seguridad nacional). En las misma fechas, el Gobierno de la señora Meloni la mitad: 33.205. Los datos dan estas sorpresas. Otra: ¿Saben cuántas expulsiones ha decretado Trump en lo que va de año? 111.010. ¿Y cuantas la Unión Europea en el primer trimestre de 2025? 123.905. A la chita callando. No les pongo las cifras para no aburrir, pero es Obama quien tiene el récord de expulsiones.

La señora Rocío de Meer es diputada de VOX por Almería, ¡tiene unas ocurrencias! El 11 de julio acudió a un acto en El Ejido. La escuchaban unas 35 personas y aprovechó para advertirles: "O estás en el bando de las deportaciones masivas de todos los que han venido con malas intenciones… que no comparten nuestras costumbres y que no se adaptan a ellas, o estás con el continuismo en las políticas de fronteras abiertas". En septiembre voy a escribirla al Congreso para que me explique qué costumbres son esas a las que deben adaptarse y si han pensado ya dónde deportarlos. No es para reírse. Un demagogo coge la linde y mañana prohíbe las Fiestas de Moros y Cristianos y, pasado, te pide el certificado de pureza de sangre. Todo es empezar… Y por esto cobran a final de mes.