El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha llamado a declarar a Cintia Rocho, líder del clan de los Rocho de Badajoz, que habría sido contactado por el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada para "eliminar" a la juez que instruyó el caso de David Sánchez, Beatriz Biedma.

Biedma declaró ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 que se sintió perseguida en los meses que coincidían con las actuaciones de las cloacas. En concreto, relató varias situaciones en las que personas que no conocía estaban preguntando por ella. Una de estas fue que alguien se hizo pasar por su hermano, sin tener ella ningún hermano varón, para preguntar por sus hijos en el colegio. Además, explicó que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le aseguraron haber sufrido presiones por parte de sus superiores, por lo que les tuvo que pedir que no les informaran a ellos y solo trasladaran la información a los Juzgados de Badajoz.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha llamado a declarar a Cintia Rocho para el próximo 24 de noviembre a las 10:15 horas. La llama en calidad de testigo después de que la juez Biedma remitiese una nueva petición para tomar su declaración al juez Pedraz recordándole que las actuaciones llevadas a cabo por Sáenz de Tejada estaban, según se desprende de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "perfectamente coordinadas" por la fontanera socialista Leire Díez, que, a su vez, informaba a Santos Cerdán.

Asimismo, el juez Pedraz pide recabar información sobre el intento de personación del exmagistrado Sáenz de Tejada en la causa en la que Biedma investigó al hermano del presidente del Gobierno. Según la UCO, el exjuez pretendía personarse en la causa para después recusar a la magistrada por su "enemistad manifiesta". La juez negó su personación y la Audiencia Provincial apoyó su criterio, por lo que no pudo personarse en la causa. Posteriormente, Sáenz de Tejada intentó recusarla igualmente sin efecto.

Asimismo, el magistrado libra un oficio a la Policía Nacional de Badajoz para intentar identificar a un perfil de redes sociales denominado "José García Fernández". Este es el posible alias que habría utilizado Sáenz de Tejada para estar presente en los grupos de Facebook desde los que se produjeron los primeros contactos con el clan del narcotráfico de Badajoz.

En su primer escrito en el que pedía la declaración de Cintia Rocho, la juez Biedma consideraba que es necesario agendar cuanto antes la declaración de Cintia Rocho y los demás testigos solicitados para investigar hasta qué punto llegó Sáenz de Tejada, supuestamente coordinado con las cloacas del PSOE, para intentar "eliminarla".

"La declaración de los testigos Cintia Rocho, Ángel Martín, Juan José Collado y Joaquín Parra se considera imprescindible para ratificar sus manifestaciones y aclarar extremos relevantes sobre las reuniones de Tarifa, la coordinación del grupo, la utilización de perfiles falsos, los seguimientos, las proposiciones de violencia física y la finalidad de las actuaciones dirigidas contra la perjudicada", aseveraba el escrito.