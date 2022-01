Coco Robatto, el 'doble de Abascal' en el Senado, amante de las motos y la Historia

Jacobo Robatto es el portavoz de Vox en el Senado, donde el partido tiene tres representantes. Nacido en Madrid en 1987, su nombre saltó a los medios por su gran parecido físico con Santiago Abascal, hasta el punto de haberle apodado "el doble de Abascal". Responde al apelativo de Coco entre sus allegados, nombre que le puso uno de sus tres hermanos cuando, siendo aún pequeño, no podía pronunciar bien Jacobo y le llamaba JaCoco.

Su participación en la campaña de Castilla y León ha sido muy sonada, de nuevo debido a su estética llamativa, a veces estilo hipster, donde destaca su barba prominente (que presume de haberse dejado antes que el líder de Vox), los tirantes, las boinas y las chupas de cuero, muy en la línea de la que caracteriza a los miembros del partido.

Esta forma de vestir, marca de la casa, fue lo que llevó al candidato de Cs en Castilla y León, Francisco Igea, a compararles con los Peaky Blinders con ánimo de ofender por tratarse de una familia de mafiosos irlandeses protagonistas de la conocida serie de Netflix que lleva el mismo nombre.

Coco Robatto, retratado para Libertad Digital. | David Alonso.

La familia

Coco es un hombre de finanzas. Estudió en el mismo colegio que José Luis Martínez Almeida, el Retamar, perteneciente al Opus Dei. Cursó ADE en la universidad CUNEF y fue fichado por el gigante financiero KPMG. Una trayectoria en la que influyeron siempre los consejos de su padre, expresidente de Nueva Pescanova, y de su madre, perteneciente a una familia de militares vascos que se trasladó a Madrid ante la amenaza de ETA.

Aficionado al riesgo, como demuestra su pasión por las motos, dejó la comodidad que le daba su trabajo para estudiar un MBA en la escuela de negocios IESE que le abrió las puertas de una empresa turística. Se trasladó entonces a Barcelona, donde vivió durante tres años y medio. "Entonces no percibí la sensación de inseguridad que hay ahora y esa exaltación de la xenofobia" explica a Libertad Digital. "Es una auténtica tristeza, da mucha pena ver lo que están haciendo", asegura en referencia a Ada Colau y los separatistas.

Cuando su ahora exmujer, Rocío Osorno, conocida instagramer, dio a luz a su primer hijo, justo dos días antes de las elecciones andaluzas en las que Vox obtuvo 12 escaños, Jacobo se trasladó con su familia a Sevilla, donde reside desde entonces. "Mi mujer me cogió de las orejas y me llevó a vivir a su tierra, de la que me enamoré", dice.

Su responsabilidad como padre le impidió cumplir uno de sus sueños, dar la vuelta al mundo para conocer el mayor número de países y culturas posibles. Una experiencia que considera valorable también a nivel laboral por demostrar que eres capaz de enfrentarte a grandes retos. "Te aporta mucho más estar un año recorriendo el mundo que estar un año en una oficina", defiende.

Coco Robatto, con su flamante moto. | David Alonso.

Apasionado de la Historia y las motos

Después de las andaluzas, Santiago Abascal le llamó para "embarcarle en un proyecto del que desconocía si acabaría hundiéndose o no", admite. "Son riesgos que tienes que tomar porque el Capitán y las ideas te han embaucado", asegura. Fue secretario de tesorería del grupo parlamentario andaluz y después senador por designación autonómica en esta comunidad.

Abascal y Robatto se conocieron gracias a su pasión por la Historia. Jacobo empezó a publicar stories en Instagram, pequeños vídeos que desaparecen apenas 24 horas después, en los que explicaba anécdotas de la Historia de España para animar a los jóvenes a conocerla y que atrajeron al líder de Vox.

Esta afición le permitió entablar amistad con uno de sus ídolos, el escritor Antonio Escohotado, que le llamaba "querido Jacobo". Se lo presentó un amigo en común, Jano García, colaborador de esRadio que conoció cuando le realizó una entrevista. Con Escohotado estuvieron en su casa de Ibiza en octubre del pasado año, apenas un mes antes de que falleciera.

La otra gran afición de Robatto son las motos, gracias a la cual ha podido recorrer casi toda España acompañado siempre por la bandera de los Tercios de Flandes que lleva dibujada en el casco, además de una gran boca de tiburón en honor a los aviones de combate aliados Spitfire que lucharon contra los Nazis en la II Guerra Mundial. "Evoca la lucha contra el totalitarismo y en defensa de la libertad", asegura defendiendo que se trata de valores que impregnan a todo el partido.

Muy crítico con Sánchez

Coco Robatto, retratado para Libertad Digital. | David Alonso.

La pandemia se llevó a uno de sus abuelos, fallecido por covid, a pesar de lo cual se muestra muy crítico con las imposiciones de Pedro Sánchez por la "falsa sensación de seguridad" que aporta, por ejemplo, llevar mascarilla, mientras el Gobierno te recorta derechos y libertades.

Acérrimo defensor de la Hispanidad, Robatto critica con dureza el abandono de los países iberoamericanos por parte de España y el escaso peso internacional que tiene ahora nuestro país, fruto de las políticas que han llevado a cabo sus gobernantes en los últimos años.

Como ejemplo, la exclusión de España en la ronda de contactos que llevó a cabo EEUU para abordar la crisis con Ucrania y Rusia, a la par que Sánchez difundía un vídeo "ridículo" en el que se le ve hablando por teléfono, supuestamente por el conflicto entre Kiev y Moscú. "Todo esto lo cambiaremos", promete el senador de Vox, convencido de que acabarán llegando al gobierno.