Álvarez de Toledo acusa a Bolaños de cometer "un crimen": "Otegi pidió presos por presupuestos y Bolaños obedeció

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha acusado este miércoles al ministro de Justicia, Presidencia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, de haber cometido "un crimen político, jurídico y moral" al haber "colado" una enmienda en un proyecto de ley del Gobierno en la Comisión de Justicia que permitirá la rebaja de condena de más de 40 etarras, lo que producirá la salida de algunos de ellos de prisión. "Otegi pidió presos por presupuestos y Bolaños obedeció" ha recalcado la que fuera portavoz nacional de los populares.

"Bolaños cometió un crimen porlítico, jurídico y moral del que no se arrepiente y que no piensa corregir siendo el único que puede", ha explicado Álvarez de Toledo en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso tras reconocer que el PP cometió "un gravísimo error que no alteraba el resultado de la votación" y por el que, ha asegurado, los populares piden perdón.

Aún así, la adscrita a la Comisión de Justicia ha cargado contra la actuación del dirigente socialista asegurando que el titular de Justicia "obedeció" a EH Bildu y "maquinó en secreto" una enmienda junto al secretario general del Partido Comunista de España y adscrito a Sumar, Enrique Santiago. Este, según ha recordado la dirigente del PP, fue "abogado de la banda terrorista de las FARC".

Asimismo, ha subrayado en la Cámara Baja que el minsitro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "mintió a las víctimas" del terrorismo de ETA, que verán como los asesinos de sus familiares serán beneficiados por la enmienda que Sumar, con la aprobación del titular de Justicia según Álvarez de Toledo, introdujo en la Comisión de Justicia. "Marlaska mintió a las víctimas y Bolaños mintió a todos", ha espetado la diputada de la bancada popular.

"Bolaños es responsable directo de su iniquidad", ha continuado antes de exigir al dirigente socialista que "retire la ley", ya que el Gobierno es el único que puede parar la tramitación de la norma una vez ha pasado por votación en la Comisión y en el pleno del Congreso, donde se ha resuelto con el voto favorable unánime de todas las fuerzas políticas. "Pobre la nación que, cuando su ministro de Justicia fracasa, la justicia prevalece", ha sentenciado.

Bolaños elude pronunciarse

Por su parte, el ministro socialista ha evitado pronucniarse sobre el tema después de que el Gobierno haya optado por poner en valor la norma obviando la enmienda presentada por Sumar. De hecho, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha deslizado que, o bien el PP "no sabe lo que vota", o bien "sabe lo que vota pero, después de ver cuál es la reacción de los medios de comunicación, echan la culpa a otros de los errores".