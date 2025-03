Los cambios de sexo se multiplican por 4 con la Ley Trans: más de 10.000 personas en los últimos dos años

Dos años después de la entrada en vigor de la Ley Trans, los datos confirman que los cambios de sexo se han disparado en España al calor de la polémica norma impulsada por la exministra Irene Montero. Según los datos oficiales hechos públicos este miércoles, un total de 10.670 personas han modificado su sexo en el Registro Civil en 2023 y 2024: 5.139 lo hicieron el primer año y otras 5.531, en el segundo.

Si atendemos a los datos recogidos en el propio sistema de información del Registro (Inforeg y Dicireg), cabe concluir que se trata de cifras récord. No en vano, tan solo un año antes de su entrada en vigor, en 2022, apenas 1.306 personas recurrieron a esta vía, por lo que se habrían cuadruplicado.

Además, los datos vendrían a corroborar el temor de las feministas clásicas, quienes defienden que la Ley Trans está siendo utilizaba mayoritariamente por hombres. En el año 2023, los cambios de sexo de hombre a mujer fueron 3.149, frente a los 1.990 cambios de mujer a hombre. En 2024, la tendencia fue exactamente la misma: 3.491 personas cambiaron de sexo de hombre a mujer y 2.040 de mujer a hombre.

Cabe recordar que la polémica normativa impulsada por Irene Montero permite cambiar de sexo a cualquier español sin ningún requisito más que su deseo expreso. Así, en aras de la "despatologización", la Ley Trans eliminó el requisito de dos años de hormonación y la necesidad de contar con un aval médico para poder completar el cambio administrativo, lo que abre la puerta a un fraude en el que, según las feministas, estarían mucho más interesados los hombres, ya que, al cambiar de sexo, podrían disfrutar de todas las leyes aprobadas en pro de las mujeres.

Dos años plagados de escándalos

Numerosos casos han venido a apuntarlar esta teoría. No en vano, desde su entrada en vigor, han sido muchísimos los escándalos que han saltado a los medios. La Comunidad de Madrid denunció en su día cómo varios agresores que se habían cambiado de sexo para sortear la Ley de Violencia de Género, reclamando incluso ser atendidos, ya como mujeres, en el mismo centro que sus víctimas.

Las oposiciones también han sido objeto de numerosas polémicas. Las últimas, las de acceso al cuerpo de Bomberos de Madrid. Sobre la mesa, la denuncia de Raúl Asenjo, un joven de 21 años que perdió su plaza de bombero en el último momento, después de otro chico -al menos biológicamente hablando- esgrimiera su reciente cambio de sexo registral para que se le aplicaran los baremos femeninos, en lugar de los masculinos.

Y eso por no hablar de lo sucedido en Ceuta, donde solo en el primer año, se tramitaron un total de 37 solicitudes de cambio de sexo de hombres— casi todos policías, guardias civiles y militares— que decían sentirse mujeres, pero que, sin embargo, optaron por mantener su nombre masculino y su estado civil, continuando así con sus mujeres e hijos.

Tras el cambio de sexo, la cabo Roberto presumía, por ejemplo, de disfrutar de habitación privada y baño propio para no mezclarse con los hombres y no incomodar a las mujeres, de poder llevar pendientes y dejarse el pelo largo, de contar una jubilación más alta y de poder ascender con más facilidad, gracias a las llamadas "medidas de acción positiva", pensadas para incrementar la presencia femenina en los mandos de las Fuerzas Armadas. Pronto se supo que el de la ciudad autónoma no era el único caso. De hecho, se llegó a crear la llamada asociación de Trans No Normativos.

La ministra niega el fraude

A pesar de todo ello, la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha presumido este miércoles de que la Ley Trans ha dado "estupendos resultados". En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Redondo ha reconocido que "se han podido producir abusos", pero, según dice, "en este momento se han apartado esos abusadores y la Ley cumple la función que es resolver los problemas de la vida de la gente".

Según defiende, el fraude "no llega al 1 por ciento". Sin embargo, no ha explicado cómo es posible que hasta la entrada en vigor de la norma apenas hubiera un millar de cambios de sexo al año y, en estos momentos, se hayan disparado por cuatro.

El drama de las adolescentes

Junto al posible fraude, también preocupa la confusión que se pueda generar en adolescentes con disforia de género, a las que se priva de un diagnóstico médico. "Está habiendo un incremento bestial de adolescentes que asumen ser trans sin serlo", advirtió ya en los albores de la polémica norma el prestigioso psiquiatra Celso Arango.

Director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental, y jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital Gregorio Marañón, Arango alertaba del peligro que supone no detectar "esos casos en los que una persona, por una crisis de personalidad en la adolescencia o por un cuadro de depresión, de autismo, de alto funcionamiento o lo que sea, un día de repente se levanta por la mañana diciendo que es trans, cuando realmente no lo es".

Su preocupación es la misma que la de Amanda, la Agrupación de madres de niños y niñas trans víctimas de disforia de género de inicio rápido, que llevan años luchando para que no se empuje a sus hijos, y sobre todo hijas, a iniciar una senda irreversible en la que, probablemente, es la etapa más difícil y más confusa de su vida.