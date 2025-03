Serrano a Bolaños: "El PSOE babea por una terrorista más que un exministro delante de un catálogo de señoritas"

En la sesión de control al gobierno de Pedro Sánchez en el Senado, el secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, ha sido muy crítico con la complicidad del Ejecutivo con el terrorismo de ETA. Serrano ha señalado que el compromiso de los socialistas con la memoria de Miguel Ángel Blanco es pura hipocresía. "La historia les juzgará por su complicidad con la impunidad y por su falta de coraje para enfrentar a quienes todavía hoy justifican el terror", ha denunciado Serrano en una pregunta dirigida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños.

Serrano ha comenzado preguntando a Bolaños el motivo por el cuál la Fiscalía ha decidido no reabrir e investigar el asesinato de Miguel Ángel Blanco. "Se lo pregunto porque se trata de una decisión de la número dos del Fiscal General de Estado. Decisión contraria, por cierto, a la mayoría de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo", ha explicado el senador popular.

Serrano también ha sonrojado al gobierno diciendo que hasta "el Parlamento Europeo ha recomendado investigar los asesinatos de ETA como crímenes de lesa humanidad, y estos son por su naturaleza imprescriptibles".

"Precio que le pagan a Bildu por su apoyo"

El secretario general del PP en Madrid ha denunciado el compadreo del PSOE con Bildu. "¿Ese es el abrazo que ustedes se dan? ¿Es el precio que le pagan a Bildu por su apoyo? ¿Es parte de su acuerdo no reabrir esta investigación o los 300 crímenes pendientes?". Después, ha incomodado a Bolaños diciendo que "mire a la senadora Mª Mar Blanco y responda la pregunta. ¿Comparte que no se debe juzgar a quienes instigaron el asesinato de su hermano, como determina la Fiscalía, que depende de ustedes?".

Por otro lado, Serrano ha recordado al ministro de Sánchez como la madre de su compañero Joseba Pagazartundua le dijo a su también compañero Patxi López que "dirás y harás muchas más cosas que me helarán la sangre". Por este motivo, "hoy esas palabras cobran más sentido tras ver hace unos días cómo daban tratamiento de Estado en Moncloa a una condenada que desde su panfleto marcaba a objetivos como Joseba, su compañero", ha afirmado el popular.

Sánchez abre las puertas de La Moncloa a Bildu

Serrano se ha pronunciado sobre el bochornoso momento en el que Sánchez decidió abrir las puertas de La Moncloa a Mertxe Aizpurua, la líder de EH Bildu. "A esa condenada por enaltecimiento del terrorismo le abren La Moncloa, pero se la cierran a partidos de este país -Vox- que tienen entre sus filas a personas que fueron señaladas por esa terrorista condenada por la que babean más que un exministro socialista delante de un catálogo de mujeres". Pero claro, "si les da igual las víctimas de su propio partido, las del resto ni le cuento", ha lamentado el popular.

"¿Cómo es posible que el asesinato de un joven concejal, secuestrado y ejecutado con crueldad por ETA, quede sin la más mínima voluntad de justicia por parte de la Fiscalía? ¿Cómo se atreven a decir que la ley no permite castigar a quienes ordenaron ese crimen?", se pregunta Serrano.

"Lo que impide que se haga justicia no es la ley, sino su falta de voluntad política", ha denunciado Serrano. "Y España asiste con indignación, pero ya sin sorpresa alguna, ante una Fiscalía General del Estado que favorece al Gobierno cuando lo necesita o le tapa cuando tiene problemas", ha señalado el popular.

Residencias y amnistía a Puigdemont

Sobre el acoso a Isabel Díaz Ayuso por el tema de las residencias, "ahí sí está Fiscalía. Para meterse en las corruptelas de la mujer del Presidente, no. ¿Para aplicar la amnistía a Puigdemont? Ahí sí. Pero para ahondar en la investigación del caso Koldo-PSOE o del hermano de Sánchez, la Fiscalía no está", ha comparado Serrano, subrayando la hipocresía de la Fiscalía de Álvaro García Ortiz. "Para investigar las torturas del franquismo, un señor que murió hace 50 años en la cama, mientras el PSOE estaba de vacaciones, ahí sí entra la Fiscalía. Porque es plena actualidad. Pero para investigar los 300 crímenes pendientes de ETA, no. Ahí hay que dejar que el agua corra".

"Erosión al Estado de Derecho"

"Mientras nosotros estamos aquí, hoy en Bruselas se debate la erosión al Estado de Derecho y la independencia judicial en España por su Ley Begoña y la situación del Fiscal General del Estado", ha alertado Serrano. "Una situación que se agrava por la creación de una nueva unidad de delitos contra la Administración Pública, en la que el FGE, que depende del Gobierno, va a decidir quién investiga casos como por el que está imputado el propio Fiscal General del Estado o los miembros del Gobierno que dependen de él".

Serrano ha finalizado diciendo que el gobierno de Sánchez "ha troceado y pisoteado la memoria de las víctimas con tal de mantenerse en el poder y a cambio de acuerdos políticos con Bildu. La historia les juzgará por haber destrozado la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo".